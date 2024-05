Híres emberrablások, amelyek megrázták a világot

1963. december 8-án a világ még mindig John F. Kennedy elnök meggyilkolásától volt hangos, amikor egy másik amerikai legendáról is borzasztó hírek érkeztek: elrabolták Frank Sinatra 19 éves fiát, Frank Sinatra Jr-t. Az ifjabb Sinatra ekkoriban bontakoztatta ki saját énekesi karrierjét, és

éppen a nevadai Stateline-ban, a Tahoe-tó melletti Harrah's Club Lodge-ban tartott előadást, amikor két férfi, akik úgy tettek, mintha csomagot akartak volna átadni neki, elrabolták őt az öltözőjéből.

Az emberrablók két nappal később vették fel a kapcsolatot az idősebb Frank Sinatrával, és azt mondták, hogy 240.000 dollárt (ma körülbelül 2,3 millió dollár) követelnek a fiú szabadon engedéséért. A férfi, aki azonnal értesítette az FBI-t, konkrét utasításokat kapott a bűnözőktől, többek között azt, hogy csak nyilvános telefonon kommunikálhat, és hogy a pénzt december 11-én a kaliforniai Sepulvedában két iskolabusz között helyezze el. Az emberrablók közül ketten el is mentek felvenni a váltságdíjat, de harmadik társuk, John Irwin, megijedt, és elengedte Sinatra Jr-t, akit Bel Airben bolyongva találtak meg. A fiatalember elég részletekkel tudott szolgálni ahhoz, hogy az FBI eljusson a Canoga Park-i házhoz, ahol fogva tartották, és ahol további bizonyítékokat találtak a bűntényre. Ezután Irwin bevallotta a bűntényt a bátyjának, aki felhívta az FBI-t, és vallomása alapján letartóztatták mindhárom bűnözőt. Kiderült, hogy Barry Keenan, az akció kiagyalója ismerte Sinatra Jr. nővérét, Nancy-t még a középiskolából. Barry Keenan úgy emlékezett vissza a történtekre, hogy a Holdra repítette a pia és a Percodan, amikor eldöntötte, hogy elrabolja Sinatra Jr-t. "Látom, ahogy Junior a golyókat nézi" - nyilatkozta évekkel később a PEOPLE-nek.

Híres emberrablások: Charles Lindbergh

Charles Lindbergh arról lett híres, hogy ő volt az a fiatal pilóta, aki először repülte át az Atlanti-óceánt. A férfi 1929-ben feleségül vette a dúsgazdag Anne Morrow-t, és hamarosan megszületett a kisfiúk, Charles Lindbergh Jr.

1932. március 1-én este 9 óra körül a család éppen otthon volt, a szülők a földszinten olvasgattak, amikor a baba hirtelen nyomtalanul eltűnt a bölcsőjéből.

Hatalmas erőkkel indult meg a nyomozás a baba után, amiben még a hírhedt Al Capone is felajánlotta a segítségét. A híres édesapa hamarosan megtalálta a bölcső melletti fűtőtestre helyezett levelet, amiben az állt, hogy 50.000 dollárt kérnek a gyermek életéért cserébe. Napokon belül újabb váltságdíj-követelés érkezett a családhoz, ezúttal 70.000 dollárról. Két nappal ezután érkezett egy harmadik is. A következő hetekben további üzenetek érkeztek, és végül kifizették a váltságdíjat, bár ifjabb Charles-t nem adták vissza. Természetesen az ügybe a rendőrséget is bevonták. A család uygan kifizette a 70.000 dolláros váltságdíjat, a gyereket azonban meggyilkolták. A holttestére egy teherautó sofőrje egy árokban bukkant rá.

Az ügy hatalmas közfelháborodást váltott ki, tömegek követelték a bűnös felderítését.

A rendőrség nemsokára letartóztatott egy Bruno Richard Hauptmann nevű német származású ácsot. Az illető otthonában ugyanis több bizonyítékra is bukkantak, a nyomozók megtalálták például a váltságdíjból származó pénz egy részét, a férfi hangját pedig Condon és Lindbergh is felismerte. Az esküdtek Hauptmann-t néhány óra leforgása alatt bűnösnek találták, a bíróság pedig halálra ítélte, annak ellenére, hogy a vádlott mindvégig tagadta a bűnösségét. Védői azt is állították, hogy az ellene lefolytatott nyomozás nagyon felületes és hanyag volt, sőt maguk a rendőrök is hamisíthattak bizonyítékokat. Még Eleanor Roosevelt, az Egyesült Államok akkori First Lady-je is kifejezte aggodalmát az ítélet jogosságával kapcsolatban, de mindhiába. Az évszázad bűntényeként emlegetett eset a populáris kultúrát és a filmipart is megihlette: a baba szomorú sorsa inspirálta például Agatha Christie Gyilkosság az Orient Expresszen című regényét. Anthony Hopkins játszotta el Bruno Richard Hauptmann szerepét a Lindbergh-bébi elrablása című tévéfilmben 1976-ban.

Patricia Hearst elrablása