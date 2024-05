Itt van Donald Trump NATO-terve

A NATO jelenlegi elvárása szerint a NATO-tagoknak GDP-jük 2 százalékát kell védelmi kiadásokra fordítaniuk. Magyarország ezt a célkitűzést bőven el is érte tavaly, azonban a vonatkozó jelentés szerint a NATO 32 tagországa közül csupán 11 ország védelmi kiadásai érték el, vagy haladták meg az elvárt arányt – írja a Mandiner.

A The Telegraph információi szerint Donald Trump azt tervezi, hogy

ha újra választják, akkor arra fogja kérni a NATO-tagországokat, hogy emeljék a védelmi kiadásaikat a saját GDP-jük 3 százalékára.

Úgy gondolja, hogy az orosz és kínai fenyegetés miatt a tagállamoknak jobban ki kell venniük a részüket a szövetség kollektív védelméből.

Fotó: MTI/EPA/Michael Reynolds

Ezen felül Trump szerint a számviteli szabályokat úgy kell megváltoztatni, hogy az Ukrajnának nyújtott katonai segítségnyújtásra fordított kiadásokat ne számítsák bele a célba, mivel ennek hiányában több ország nem érné el még a jelenlegi 2 százalékos célt sem.

Ebből arra lehet következtetni, hogy Trump szerint az Ukrajnának nyújtott kiadások nem szolgálják a NATO-tagországok védelmét.

A korábbi elnök már korábban is beszélt erről a javaslatról, a véleményét pedig Andrzej Duda lengyel elnökkel való találkozója is megerősíthette, aki szintén több NATO-fegyverkezést javasolt.

Trump terve azonban azért is érdekes, mert a korábbi elnök egyszer már szankciókat is emlegetett. Korábban elmondta, hogy megvonná az amerikai támogatást azoktól a NATO-tagországoktól, amelyek nem hajlandók növelni védelmi kiadásaikat. Ez pedig azt jelentené, hogy míg Magyarországra Trump terve nem lenne túl veszélyes, addig Franciaország például akár igen nagy bajba is kerülhetne.

Az Origo korábban megírta, hogy Donald Trump visszavenné a FED, vagyis az amerikai központi bank felett az irányítást.

Az Amerikai Egyesült Államok 45. elnöke áprilisban elmondta: „Elnökként büszkén dolgoztam együtt Orbán miniszterelnökkel a két nemzet értékeinek és érdekeinek előmozdításán”.

Április elején egy rekordot is felállított Donald Trump, ugyanis a kampánycsapata 50,5 millió dollárt gyűjtött be egy floridai exkluzív rendezvényen.

David Cornstein, az Egyesült Államok korábbi budapesti nagykövete korábban úgy fogalmazott, hogy a világon egyetlen ember létezik, aki véget tud vetni az orosz-ukrán háborúnak, az pedig Donald Trump, Orbán Viktorhoz fogható erős vezető pedig nincs Európában.