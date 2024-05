Itt vannak a bizonyítékok: Soros György brüsszeli lobbistái is készülnek az uniós választásokra

2023-ban legalább 6 alkalommal tartottak eligazítást von der Leyen valamelyik közvetlen munkatársának. Leginkább stratégiai szintű az együttműködés (ezt jelzik is az Átláthatósági Nyilvántartásban), hiszen olyan ügyekben egyeztetnek, mint például az Európai Unió helyzete (State of the Union), amely Ursula évértékelője, és iránykijelölő beszéde. Tehát Soros lobbistái a Bizottság elnökének a beszédéhez is hozzájárulnak, „ötleteket” adnak.