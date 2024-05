Újra kitört egy vulkán Izlandon, óriási lávaoszlop robbant az égbe - videó

Het exacte moment van deze eruptie van de Sundhnukagigar #Vulkaan bij Grindavik. Bron:https://t.co/WYzl2XoVSy

The exact moment of this eruption of the #Sundhnukagigar #Volcano near #Grindavik source:https://t.co/WYzl2XoVSy #iceland #icelandvolcano #eruption #ijsland @samgerrits pic.twitter.com/Rr51kBvJUc