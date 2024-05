Joe Biden egy 17 perces interjú során 15 hazugságot mondott

A New York Post a vezércikkében arról ír, hogy Joe Biden amerikai elnök elképesztően sok hazugságot mondott, amikor a héten Erin Burnettnek nyilatkozott a tévében - írja a Mandiner. A Post szerkesztősége azzal vádolta meg Bident, hogy

„percenként egy hazugságot” mondott,

az elnököt pedig Pinokkióként ábrázolta.

A Fox News emlékeztetett: a Fehér Ház a hírportálok, különösen a The New York Times nyomása alá került, amiért nem adnak interjúkat olyan újságíróknak, akik hajlandóak kemény kérdéseket is föltenni. Kiderült, miért.

„A szerdai beszélgetés Erin Burnett-tel megmutatja, hogy miért nem nyilatkozik az elnök. 17 perc alatt Biden 15 hazugságot mondott, ami csaknem percenként egy hazugság. A gazdaságról szóló hazugságoktól kezdve, Trumpon át az Izraelről szóló kitérésekig,

Biden olyan fantáziavilágot teremtett az elnökségéről, amelyről a választók is tudják, hogy hamis

– írják. Ezután tételesen felsorolják a tizenöt hazugságot, kezdve Biden állításával, miszerint elnökként több mint 15 millió munkahelyet teremtett.

Hangsúlyozzák: „Biden kedvenc hazugsága, amelyet újra és újra és újra elmond, függetlenül attól, hogy a tényellenőrzések hányszor cáfolják meg”.

Biden ugyanis a világjárvány végén lépett hivatalba, amely lyukat ütött a gazdaságon.

„Semmit sem teremtett” – szögezik le, a vakcina bevezetése után az emberek egyszerűen visszatértek a munkaerőpiacra.

Ha valami, akkor Biden politikája lelassította a fellendülést, írják, ami 2022 júliusáig tartott, amíg az USA gazdasága visszanyerte az összes, a világjárvány miatt elveszített munkahelyet.

Biden egyébként nemrég egyértelműen kijelentette, hogy szerinte az újságíróknak támogatniuk kellene őt. A sajtó munkatársainak tartott fehér házi eseményen az amerikai elnök közölte a riporterekkel, hogy „fel kell állniuk” és „be kell állniuk a kampánya mögé”, arra célozva ezzel, hogy ha nem tesznek így, akkor Amerikában nem lesz többé szabad a sajtó. Az amerikai sajtó értelmezése szerint mindez azt jelentheti, hogy Biden maga a „demokrácia”, és ha az emberek nem rá szavaznak, az „nem demokratikus”, továbbá az USA elnöke azt kéri a lapoktól, hogy a javára befolyásolják a közvéleményt.