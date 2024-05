Újabb hírek érkeztek a súlyos beteg III. Károlyról

Néhány órával azelőtt, hogy az Egyesült Királyságba érkezik Harry herceg, lefotózták a súlyos beteg Károly királyt

- számolt be róla a The Sun és meg is osztották a képet.

Fotó: Rasid Necati Aslim / ANADOLU / Anadolu via AFP

Harry herceg az általa alapított sportverseny, az Invictus Games 10. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségre érkezik.

Azt írják, Sussex hercegen nem fogja látni a bátyját, nagyon szeretné találkozni viszont az apjával, és ez nagy valószínűség szerint meg is történik. Károly király kedden reggel egy autóval hagyta el a windsori kastélyt. Februárban találkozott kisebbik fiával, akkor mindössze harminc percük volt egymásra.

Egy, a királyi családhoz közel álló forrás azt mondta a The Sunnak:

Harry általában 8000 km-re van az apjától, most viszont csak kettőre lesz. Egyértelmű, hogy nagyon szeretné látni az apját, aki éppen gyógyul. Valószínűleg jövő héten is találkoznak majd.

"Vilmos herceg viszont nem lesz velük, vele II. Erzsébet temetése óta nem találkozott Harry".

A szintén rákos Katalin hercegnő férje Harry herceg egyik barátjának az édesanyját fogja kitüntetni, amikor testvére és apja találkoznak.

Henry van Straubenzee autóbalesetben halt meg 2002-ben. Claire van Straubenzee a windsori kastélyba látogat, az ugandai gyermekek oktatásáért végzett szolgálatát ismerik el.

Sussex hercege így nyilatkozott a fiúról a Spare című könyvében:

Vékony volt, nem volt izmos egyáltalán. Égnek állt a haja, és hatalmas szíve volt.

"Amikor mosolygott, az emberek elolvadtak." Hozzátette, Henry volt az egyetlen, aki az édesanyjáról, Diana hercegnéről kérdezte, miután az autóbalesetben meghalt.