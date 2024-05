Itt vannak az elképesztő részletek a kínai elnök magyarországi látogatásáról

Kik védik a kínai elnököt?

A kínai elnök biztonságát a legendás központi gárda garantálja. Erről a kínai szervezetről azt kell tudni, hogy még 1950-es években jött létre és azóta (hellyel-közzel) töretlenül látja el szolgálatát. Ami nem más, mint a magas rangú kínai pártvezetők védelme, beleértve a minisztereket és az államtanács tagjait is, valamint az ő családtagjaikat - írja a vg.hu.

Ők kísérik el a kínai elnököt

Wang Yi külügyminiszter,

Lan Foan pénzügyminiszter,

Wang Wentao kereskedelmi miniszter,

illetve Dzsen Sancsie, a Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság elnöke

és Ju Csianhua, a Vámügyi Főigazgatóság főigazgatója is.

Várható, hogy Hszi Csin-pinget felesége, Peng Li-jüan is elkíséri.

A kínai elnök autója: Hongqi N701

De nem csak a kínai elnöki testőrség különleges, hanem az őt szállító jármű sem. Hszi Csin-ping egy Hongqi N701 limuzint használ – igaz, a külföldi utak során előfordul, hogy az eggyel kisebb N501-et veszik igénybe –, amely impozáns méreteivel és esztétikájával egyszerre parancsolt tekintély és áraszt eleganciát.

Az N701 hat métert meghaladó hosszúsággal rendelkezik, súlya legalább 3,1 tonna. A karosszériája az ikonikus hongqi (vörös zászló) emblémákat büszkén viselő dizájnban csúcsosodik ki. A modell gyártása exkluzív, mindössze 50 darabot terveztek belőle. Részletes specifikációja titkos, de a találgatások szerint V12-es vagy V8-as motor, minimum 408 lóerővel hajtja. Erre szükség is van, hiszen masszív, rakétatámadást is elhárítani képes páncélzatot kell cipelnie, de vegyitámadás elleni rendszerrel is felszerelték.

Legalább 700 ezer dollárra, mintegy 250 millió forintra taksálják az értékét. A kínai elnök autója a francia elnöki találkozó során is megfigyelhető volt hétfőn, de az alábbi videó részletesen is bemutatja.