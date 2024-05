Futógépen kínozta halálra hatéves fiát egy apa

A New Jersey-i bíróság egyik legkegyetlenebb perén azt tárgyalják, hogy egy hatéves kisfiú, akit állítólag halálra kínzott az apja, halálos mértékű szívterhelés áldozata lett, mielőtt egy utolsó ütés halálosan károsította a szervet, és megölte őt.

A gyilkossággal vádolt férfi, Christopher Gregor a per ötödik napján elsírta magát, amikor az igazságügyi orvosszakértő részletesen leírta a fiának, a 6 éves Corey Micciolónak okozott halálos sérüléseket.

A doktor szerint a 2021 áprilisában bekövetkezett halál közvetlen oka egy tompa tárggyal okozott sérülés volt, amelyet "egy másik személy" okozott.

Habár nem ő végezte el a boncolást a kisfiún, de felkérésre utánajárva az esetnek szörnyű új részletekkel szolgált a hatéves Corey halálával kapcsolatban. Elmondása szerint

a kisfiú súlyos sérüléseket szenvedett a rekeszizmán, a máján, beleértve a májszövet szakadását, ami miatt a vér a medencéjében gyűlt össze, a tüdején okozott zúzódás pedig belső vérzést okozott.

Andrew szerint Corey egy végzetes sérülést is szenvedett "a szíve hegye közelében", amit a "krónikus, folyamatos stressz" súlyosbított.

A kép csak illusztráció

Fotó: unsplash

A patológus megállapította, hogy Coreynál "stressz-kardiomiopátia" jelei mutatkoztak, ami egy olyan szívbetegség, amelyet a folyamatos stressz okoz, és ami a tanúvallomása szerint "arra utal, hogy a folyamatos fiziológiai stressz valószínűleg a rossz bánásmód vagy a bántalmazás miatt állt fenn".

Nem annyira a zúzódások súlyossága, hanem a mintázat és az eloszlás volt az, ami gyermekbántalmazásra utal

- mondta az orvos.

A tárgyalás egy ezt megelőző szakaszában a bíróságon sokkoló felvételeket mutattak arról, ahogy Gregor kényszeríti a fiát, hogy futópadon fusson, és amikor leesett, többször is visszakényszerítette a kondigépre. A felvételek egy New Jersey-i edzőteremben készültek kevesebb mint két héttel Corey halála előtt, amikor a kisfiút kába és eszméletlen állapotban szállították kórházba órákkal azután, hogy az édesanyja kitette őt az apja háza előtt.

Corey édesanyja, Breanna Micciolo - aki szintén Gregor ellen tanúskodott - azt állította, hogy volt férje nem is találkozott a fiával egy évvel annak halála előttig, és

Corey rendszeresen friss vágásokkal és zúzódásokkal tért haza az apja otthonából.

Azt is elmondta, hogy 2021 áprilisában, Corey halála után létrehozott egy Facebook-csoportot "Justice for Corey" (Igazságot Corey-nak) néven, ahol megrázó képeket osztott meg Corey sérüléseiről, és azt is állította, hogy a gyermekvédelmi szolgálatok figyelmen kívül hagyták a sérülésekkel kapcsolatos bejelentéseit.