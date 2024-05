A németek tisztelik az oroszokat, de nem félnek tőlük. Az amerikaiakat is tisztelik, de tőlük félnek is, mivel az USA győzte le kétszer Németországot. A német elit ennek megfelelően követi az amerikai politikát, és ha voltak is néha önállósodási kísérletek, azoknak előbb-utóbb véget vetettek, mint legutóbb az Északi Áramlat 1. és 2. közvetlen német-orosz gázvezetéknek – derül ki Kiszelly Zoltán új podcastjából.

Vágólapra másolva!

A Századvég politikai elemzési igazgatója a Kontextuson beszél arról is: magyar szempontból az EU-t meghatározó Németország atlantista irányzata addig előnyös, ameddig az nem megy a német gazdaság és export rovására. Az elhibázott brüsszeli szankciók már leválasztották a német gazdaságot Oroszországról, most a De-Risking jegyében Kínáról válnának le. Lehet, hogy Berlin helyett érdemesebb Párizsra figyelni, ahol nem vakon követik a washingtoni elvárásokat, hanem megpróbálják azokat az európai érdekkel összhangba hozni. A teljes műsor itt megtekinthető: