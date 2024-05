Klímaaktivisták miatt bénult meg több órára a müncheni reptér

A rendőrség beszámolója szerint mind a nyolc klímaaktivistát letartóztatták, köztük a futópályák különböző részein kettesével leülő hat embert is, akik úgy jutottak be a zárt területre, hogy átvágták a repülőtér biztonsági kerítését.

Klímaaktivisták az egyik szervizúton a müncheni repülőtéren egy Lufthansa járat előterében - Fotó: KARL-JOSEF HILDENBRAND / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

A repülőtér szóvivője közölte: csaknem két óra elteltével a két futópálya egyikét újra megnyitották, majd körülbelül egy órával később a másodikat is. Az ideiglenes zárlat miatt csaknem tíz járatot átirányítottak, körülbelül hatvanat töröltek, és a délelőtti időszakban előfordulhatnak késések.

Klímaaktivistákat távolítanak el a hatóságok az egyik szervizútról a müncheni repülőtéren - Fotó: KARL-JOSEF HILDENBRAND / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

A szombati akcióért a múltban hasonló tiltakozásokat végrehajtó Last Generation klímacsoport vállalta a felelősséget, amely - állítása szerint - ezzel kívánta megzavarni a pünkösdi hosszú hétvégét. A klímacsoport a légi közlekedést jelentős mértékben felelősnek tartja a globális felmelegedésért.

Az Origo korábban több olyan akcióról is beszámolt, amelyet klímaaktivisták követtek el. Olaszországban több teniszmérkőzést zavartak már meg: volt, hogy odaragasztották magukat a hálóhoz, de a a Giro d'Italia háromhetes kerékpáros körversenyen is már megszokott látvány, hogy klímatüntetők próbálják meg több-kevesebb sikerrel szabotálni a versenyt. A klímaaktivisták kedvenc célpontjai közé tartoznak a múzeumok is: Németországban, Ausztráliában, Spanyolországban és Olaszországban is voltak figyelemfelkeltő akciók. A közelmúltban például Claude Monet, Edvard Munch és Vincent van Gogh képeit öntötték le valamilyen folyadékkal. Szerencsére az alkotásokban nem esett kár, mert üveg mögött voltak, de értékes kereteik szintén sérülékenyek.

A rendőrök a klímaaktivistákkal összecsaptak a Tesla németországi gyáránál is. Az aktivisták akkor is elfoglaltak egy repteret.

Az egyik leghíresebb klímaaktivistát, Greta Thunberget Hollandiábna tartóztatták le májusban, miután Thunberg több száz tüntetőhöz csatlakozott a fosszilis tüzelőanyagok támogatása elleni tüntetésen. A helyi rendőrség közbeavatkozott, amikor a tüntetők megpróbáltak elzárni egy főutat.