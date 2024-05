Korlátozzák a turisták számát Mallorcán

Mallorca csökkenteni szeretné a látogatók számát, tilalmat vezetnének be

- számolt be róla a The Sun. A spanyol szigetet túl sokan látogatják, ezt szeretnék most szabályozni a politikusok. Jóváhagyták azt a kezdeményezést, ami arról szól, hogy megszabja a sziget fővárosába, Palmába érkező hajók számát.

2022 májusában arról állapodtak meg, hogy naponta legfeljebb három hajó érkezhet a kikötőbe, amik közül csak egyen utazhatnak 5000 fő felett. Úgy tűnik, még ez sem elég megnyugtató számukra.

Most új szabályokat szeretnének bevezetni a tengerjáró hajókra az adózás, a környezetvédelem vagy a kevésbé szennyező üzemanyagok használata tekintetében.

Ez sokakat felháborít, októberben például nyolc üzleti szervezet szólította fel a Baleár-szigetek kormányát, hogy szüntessék meg a tengerjáró hajók korlátját, miután 18 százalékkal csökkent az utasok száma.

Mint mondták, Palma a Földközi-tenger egyik legjelentősebb tengerjáró hajókikötője, évente több mint 2,5 millió utast vonz, köztük a világ legnagyobb tengerjáró hajóit. Ha azonban új tilalmat vezetnének be, az követné a Velencére 2021-ben elrendelt tilalmat. Az olasz hatóságok az ENSZ kulturális szervezetének, az UNESCO-nak három évvel ezelőtti kérésére jóváhagyták a tengerjáró hajók behajtási tilalmát a történelmi városba.

Holiday warning as Mallorca plans to hit cruise tourists with Venice-style banhttps://t.co/wxkLXUAooX — The Sun (@TheSun) May 10, 2024

Velencében április 25-től bevezették, egyelőre kísérleti jelleggel és 29 különböző napon a napi 5 eurós belépőjegyet. A helyi lakosok egy része tiltakozott emiatt.