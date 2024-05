Ezt a kérdést jogi és technikai szempontból vizsgálják, de ebben az ügyben nincsenek döntések

– mondta Wronski, hozzátéve, hogy az ukránoktól érkezett egy ilyen kezdeményezés.

Elmondta, hogy Lengyelországban azután kezdődtek a tárgyalások erről, hogy idén egy orosz rakéta megsértette az ország légterét, és 39 másodpercig volt ott.

Elmondása szerint a viták arról szólnak, hogy a lengyel légvédelmi rendszerek le tudnának-e lőni az ilyen rakétákat Ukrajna területe felett. A lengyel külügyminisztérium szóvivője megjegyezte: a nemzetközi jogi szakértőknek értékelniük kell, milyen jogi következményei lehetnek ennek a lépésnek, hiszen több száz kilogrammos robbanófejű rakétákról van szó, amelyek lezuhanásukkal jelentős károkat okozhatnak a földön.

A lengyel külügyminisztérium szóvivője ugyanakkor kijelentette, hogy a lengyel légvédelmi rendszer az ország határain belül maradna.

Egyre közelebb a világháború

A lap emlékeztet, hogy minap Volodimir Zelenszkij vetette fel, hogy országának egyes szomszédai, köztük Lengyelország, orosz rakétákat lőhetne le Nyugat-Ukrajnában, többek között saját repülőgépükről is. Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, az ukrán elnök kezdeményezte, hogy szövetségesei közvetlenebb módon is segíthetnének Kijevnek, így például bizonyos körülmények között megsemmisíthetnének Ukrajna területe felett orosz rakétákat. Ez egy következő lépés lehet a világháború felé vezető úton, hiszen Lengyelország a NATO tagja.

Cikkükben felidézték, a háborúpárti Emmanuel Macron kijelentette, nem zárja ki, hogy csapatokat küldjenek Ukrajnába, sőt az észt kormány is komolyan tárgyalja annak lehetőségét, hogy egységeit a háborúban álló országba vezényelje.

Manfred Webernek, az Európai Néppárt elnökének őrült ötlete viszont, miszerint az egész kontinensre kiterjesztené a sorkatonaságot, több országban is termékeny talajra talál. A skandináv államok után Németország megfontolná a női sorkatonaság bevezetését is. A V4NA nemzetközi hírügynökség brüsszeli forrásokból úgy értesült: Manfred Weberék célja, hogy az európai parlamenti választások után felálló új EP az elsők között tárgyalja majd a uniós kötelező sorkatonai szolgálatot.