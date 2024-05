Letartóztatták az őrült drogbárót, aki gyerekeknek adott fegyvert

A razzia során összesen 11 férfit és hat nőt vettek őrizetbe nyolc házkutatást követően, köztük a lehetséges sejt vezért, "Őrült Bryan"-t. Április 21-én, vasárnap este fogták el, miközben 1 kg kokaint, jelentős mennyiségű kannabiszt és 190 g "kristályos anyagot" vitt magával. Egy járművet, telefont és lőszert is lefoglaltak a hatóságok.

Őrölt Bryan letartóztatása.

Fotó: X/siete_letras

A hatóságok úgy vélik, hogy bandája szövetséget kötött két másik mexikóvárosi maffiával, a La Unión Tepitoval és a Los Tanzaniosszal. Azzal vádolják, hogy fiatalokat "toborzott" a kartellbe, és

lőfegyvereket és motorokat adott nekik azzal a céllal, hogy megfenyegesse és kizsarolja a pénzt a különböző területen lévő kereskedőktől és árusoktól.

A vád szerint kokain és marihuána terjesztéssel, zsarolással és megfélemlítéssel dolgozik, valamint a mexikói drogkartell vezetője.

A kartellek általában nem állnak meg a kisebb bűnözéseknél. 2024 áprilisában trükkös telefonhívásokkal csaltak ki idősektől pénzt Mexikóban. Egy kartell tagja brutális kegyetlenséggel számolt le az ellenséges banda tagjaival, ami miatt a saját vezetője jelentette fel a rendőrségen. Hollandia legnagyobb drogbáróját, Ridouan Taghit életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, miután 2019-ben letartóztatták Dubaiban.

Ahogy azt korábban megírtuk, öt holttestet találtak egy golyóálló terepjáróban egymásra halmozva, szintén Mexikóban, Jalisco államban, míg az arizonai határ közelében a hatóságok további hét holttestet találtak. A hivatalos tájékoztatása szerint egy ismeretlen hívta a rendőröket, akik amikor kiértek azonnal látták, hogy gyilkosság történt. Azt egyelőre nem részletezték, hogyan ölték meg a férfiakat.

Ugyancsak Mexikóban, egy fiatal nő esett nemrég áldozatul a kartellek bosszújának. A lányt félmeztelenre vetkőztették és arra kényszerítették, hogy valljon be mindent, és ismerje el, hogy az Jalisco New Generation Kartell tagja. Mindezt videóra vették, és később feltöltötték az internetre. A felvételen az látszik, hogy kérdéseket tesznek fel neki, köztük azt is, hogy mi a neve, hol lakik pontosan és, hogy kiknek dolgozik. Arról is szó esik, hogy mennyi „anyagot” kap, és ki szállítja neki. Laura azt válaszolja, hogy 30 darabot szállít neki két fiatal férfi motorral, „Valentino és Quique”. Miután a lány mindent megtett, végeztek vele, holttestét pedig az út szélére dobták.

Forrás: DailyStar