1,6 millió ember volt kíváncsi Madonna ingyenes koncertjére

Nagyjából 1,6 millió ember zsúfolódott össze Rio de Janeiro világhírű tengerpartján, a Copacabanán, valamint a strandok mellett álló szállodák között, hogy részt vegyen Madonna ingyenes koncertjén szombat este. Az énekesnő a tavaly októberben indult, Celebration nevű világkörüli turnéját zárta le az előadással. A most 65 éves világsztár Madonna több mint két órát énekelt a színpadon, és pályafutásának legnagyobb slágereit is előadta a közönségnek.

A nézőszám alapján ez volt Madonna pályafutásának legnagyobb koncertje.

A beszámolókból kiderül, hogy sokan órákkal, sőt, napokkal korábban a koncerthelyszínre érkeztek, hogy a lehető legjobb helyről láthassák az előadást. A tűzoltók a koncert előtt vízsugarakkal hűtötték a színpad közelében várakozókat a 30 Celsius fokos melegben, valamint ivóvizes palackokat osztogattak. A hőmérséklet késő estére is csak néhány fokkal mérséklődött, a koncert alatt is 27 Celsius fokot mutattak a hőmérők.

A Reuters megemlíti, hogy a rendezvény biztosítására most a szokottnál is alaposabban készültek a hatóságok. Különösen azért, mert tavaly Taylor Swift koncertjén az énekesnő egy fiatal rajongója meghalt a hőségben. A tűzoltók mellett 3000 rendőrt is a helyszínre vezényeltek, és vészhelyzet esetén ugyanazokat a protokollokat alkalmazták volna a rengeteg ember alkotta tömeg kezelésre, mint a szilveszteri rendezvényeken. Rio de Janeiro több kilométer hosszú tengerpartján ugyanis az év utolsó napján is mindig rengeteg ember gyűlik össze, hogy búcsúztassa az óévet.

A látogatóknak ingyenes koncertre a városi hatóságok közlésük szerint 20 millió brazil realt fordítottak, ez nagyjából 143 millió forintnak felel meg.

A maszkot viselő Madonna amerikai énekesnő a Rio de Janeiró-i ingyenes koncertjének próbáján a Copacabana tengerparton

Fotó: Bruna Prado / MTI/AP

Ez várhatóan busásan megtérül Rio de Janeiro számára,

a várakozások szerint ugyanis a koncert a ráfordítás többszörösével, kb. 300 millió reallal növeli meg a város gazdasági teljesítményét.

Madonna mellett a minden tekintetben a zeneipar csúcsára jutott Taylor Swift énekesnő kapcsán emlegetik egyre gyakrabban koncertjei gazdasági hatásait. Miként az Origo megírta, Swift az Eras című világkörüli turnéjával minden városban komoly bevételt hozott, mind a szálláshelyek, mind a szolgáltatást nyújtók, mind a kiskereskedelem számára. Ázsiában még egy kisebb diplomáciai perpatvar is kialakult amiatt, hogy az énekesnő rábólintott arra, hogy csak Szingapúrban lép fel a térség országai közül. Ezzel más környező országok rajongóinak oda kellett repülniük, és a koncerten való részvétellel Szingapúr gazdaságát segítették, nem saját országukét.