Már mutogatják a britek, hogy fog kinézni a világháború

Még most is tart a NATO Steadfast Defender 2024 elnevezésű katonai gyakorlata, ekkora műveletre a második világháború óta nem volt példa Európában. A gyakorlatban mintegy 90 ezer katona, több mint 50 haditengerészeti hajó, benne a repülőgép-hordozóktól a rombolókig, több mint 80 repülőgép, köztük vadászgépek, helikopterek és drónok is részt vesznek — jelentette be Chris Cavoli, a NATO főparancsnoka.

A brit Daily Mail térképen mutatja meg, hogy az európai országok miként járulhatnak hozzá egy Oroszországgal folytatott háborúhoz.

Fotó: DailyMail.com

A Daily Mail brit hírportál és napilap arról ír cikkében, hogy az elmúlt hetekben jelentős orosz katonai sikerek voltak tapasztalhatók a fronton, miközben az ukrán katonák fásultak és lőszerhiánytól szenvednek. A lap azt is előrevetíti, hogy az egyre hanyatló keleti-nyugati kapcsolatok miatt Nagy-Britannia és Európa kénytelen lesz szembenézni egy komoly katonai fenyegetéssel. Az erről szóló átfogó elemző cikk címe:

Így készül fel Európa és Nagy-Britannia a III. világháborúra: interaktív grafika mutatja, hogyan fogja megállítani a Nyugat Putyint

A hírportál ennek fényében összeállított egy térképet (lásd feljebb), amin az látható, hogy az európai országok milyen szerepet vállalhatnak egy nagyobb háború esetén. A tréképről az olvasható le, hogy

Lengyelország és Svédország hajlandó atomfegyvereket telepíteni az országuk területére;

Közben Lengyelországban új óvóhelyeket hoztak létre;

Németország a hadseregét "háború kész" állapotra frissíti, ennek keretében bevezethetik újra a kötelező sorkatonaságot;

Franciaország megépíti a valaha volt legnagyobb atom-tengeralattjárót;

Nagy-Britannia a GDP 2,5 százalékra emeli a katonai kiadásait, valamint hajlandók amerikai nukleáris fegyvereket fogadni.

A júniusi választások tétje: háború vagy béke

Érdekes módon a nyugati lapokban egy fél mondat erejéig sem merül fel a béketeremtés lehetősége, a teljes nyugati közhangulatot a háborús pszichózis uralja. Ezért is mondják azt a békepárti erők, hogy Európa vezetésében változásra van szükség, aminek mérföldköve lehet a június 9-i európai uniós választás.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök a kampánykörútjának állomásain gyakran elmondja a jelenlévőknek, hogy a soron következő választás tétje: háború vagy béke.

Az a kérdés, hogy ez a többség kinyitja-e most a szemét, és ha kinyitotta a szemét, akkor elmegy-e szavazni, és hajlandó-e a békére szavazni. Ha ez a többség a békére szavaz, akkor ennek a többségnek végül is érvényesülni fog az akarata. Ez az európai választás tétje, és ez nemcsak Brüsszelben igaz, meg Párizsban, meg Berlinben, meg Bécsben, hanem ugyanez a tétje a dolgoknak Nyíregyházán meg Nagykállón is

– jelentette ki Orbán Viktor a nyíregyházi látogatása során.

Ekkor lehet béke Európában

Korábban a Ripost exkluzív interjút készített Nógrádi György biztonság politikai szakértővel, aki elmondta, hogy mikor lehet ismét béke Európában: