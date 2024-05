Nagyon kemény üzenetet küldött Harry rákbeteg apjának, III. Károly királynak

Valószínűleg csalódni fognak azok a brit alattvalók, akik abban bíznak, hogy III. Károly brit uralkodó rákbetegsége legalább annyi kedvező hozadékkal jár, hogy a fiai, Vilmos és Harry herceg megromlott viszonya javulhat ennek kapcsán. Harry az Egyesült Államokból néhány nap múlva Londonba utazik, hogy a Szent Pál székesegyházban részt vegyen a 10. Invictus Games alkalmából rendezett ünnepségen. Bár Harry és felesége, Meghan Markle, hivatalosan feladták a brit királyi család tagjaira háruló kötelezettségeiket és önálló, polgári életet választottak a tengerentúlon, Harry nyomós okból dönthetett úgy, hogy részt vesz az eseményen. A Invictus Games-t még 2014-ben alapította Harry, a sporteseményen sérült illetve veterán katonák mérkőznek meg több versenyszámban. Harry pedig katonai szolgálati múlttal rendelkezik, és elkötelezett a leszerelt katonák támogatása iránt.

Harry hamarosan Londonba utazik, de csak édesapjával találkozna, Vilmos herceggel nem

Fotó: Rasid Necati Aslim / Anadolu Agency via AFP/2023

A Mirror a királyi ház ügyeire rálátó, meg nem nevezett forrásaira hivatkozva azt írja, hogy Harry eltökélt szándéka, hogy találkozzon édesapjával, és ehhez az uralkodó is ragaszkodik, annak ellenére, hogy a jövő heti naptára nagyon telített. A hercegi cím használatára a királyi családból való távozása után már nem jogosult Harry korábban többször egyértelművé tette, hogy édesapjával rendszeresen kíván érintkezni a jövőben is.

A brit monarchia iránt aggódó állampolgároknak azonban nem jó hír, hogy a lap forrásai szerint Harry herceg keddi londoni látogatása apropóján sem kíváncsi Vilmos hercegre.

A fivérek viszonyát több dolog terhelte meg az elmúlt években. Ezek között van az is, hogy Harry és felesége a brit uralkodóházból való távozásuk után azzal hívták fel magukra a figyelmet, hogy a Netflixre készített sorozatban beszéltek a család addig többé-kevésbé titoknak számító belső ügyeiről, konfliktusairól, valamint Harry saját neve alatt könyvet is megjelentetett arról, melyben saját szemszögéből láttatja családja bonyolult viszonyait. A Harry által megfogalmazottak nem vetnek túl jó fényt fivérére, Vilmosra, aki édesapja után a trón első számú várományosa.

Harry herceget és feleségét sokan támadták állításaik amiatt, mert állításaikat nehezen lehet ellenőrizni, és az azokban felbukkanók nem mondhatták el álláspontjukat a történtekről.

Harry idén eddig csak egyszer találkozott édesapjával, akkor is csak 30 percre, mégpedig februárban, azt követően, hogy III. Károlynál rákot diagnosztizáltak. Most kedden érkezik Londonba, ahol három napot tartózkodik, majd csütörtökön Nigériába repül, és ott csatlakozik feleségéhez. Kedden viszont III. Károly is Londonban fog tartózkodni orvosi kezelés miatt, és várhatóan akkor fognak találkozni.

A Mirror forrásai szerint már a februári találkozó is nagyon fontos lépést jelentett abban, hogy rendezzék kapcsolatukat, mivel az akkor még csak trónörökös Károly 2020-ban rossz néven vette fia és felesége döntését a királyi családból való távozásról. Alighanem ez a találkozó egy újabb lépés lesz viszonyuk rendezésében.

Az uralkodó bízik abban, hogy fiai hamarosan kibékülnek.

A Buckingham-palota ügyeire rálátók szerint ugyanakkor ennek nem most érkezett el az ideje, bár az, hogy Harry nem kíván találkozni Vilmos herceggel, nem jelenti azt, hogy végérvényesen elzárkózott tőle. Az értesülések szerint Harry-ben megvan a hajlandóság arra, hogy személyes találkozón rendezzék konfliktusaikat Vilmossal. Ugyanakkor egymás iránt még mindig annyira elutasítóak, hogy a források szerint Harry nem érzi úgy, hogy a Vilmossal való találkozásra már "megérett az idő."