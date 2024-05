A NATO főtitkára megelőzésnek hívja a háború kiterjesztését

- Hogyan értékeli annak valószínűségét, hogy Ukrajna elveszíti a háborút és orosz katonákat látunk például a lengyel-ukrán határon vagy a Duna torkolatánál?

Először is, szerintem nagyon is lehetséges, hogy Ukrajna győzni fog. Az ukránok ügyességről és bátorságról tettek tanúbizonyságot ebben a háborúban. És sikerült felszabadítaniuk az Oroszország által eredetileg megszállt terület 50%-át. Szoros kapcsolat van a fronton történtek és a tárgyalóasztalnál történtek között.

Tehát ha békét akarnak, akkor az ehhez vezető út Ukrajna katonai támogatása. Senki sem tudja pontosan megmondani, hogyan érhet véget ez a háború. De azt tudjuk, hogy minél erősebb Ukrajna a csatatéren, annál valószínűbb, hogy Oroszország elfogadja, hogy tárgyalóasztalhoz kell ülnie és bele kell egyeznie egy olyan megoldásba, amelyben Ukrajna szuverén, független nemzetként érvényesül.



- Milyen messze vagyunk egy esetleges közvetlen katonai konfrontációtól Oroszországgal? És mit tegyünk, hogy elkerüljük? Egyes országok tíz évről, mások öt-hét évről beszélnek.

A NATO 75 éve megakadályozza, hogy katonai támadás érje szövetségeseit, még a hidegháború leggyűlöletesebb és legveszélyesebb időszakaiban is. Megakadályozta. És természetesen ezt fogja tenni a következő 75 évben is, és azon túl is. Tehát maga az elképzelés, hogy bizonyos számú éven belül támadásra számíthatunk, szerintem alapvetően hibás. A NATO azért van, hogy ezt megakadályozza. Ez az oka a szövetség létezésének. Tehát úgy beszélni, mintha 5 vagy 10 éven belül támadásra kerülne sor - ezzel egyáltalán nem értek egyet. A NATO bebizonyította, hogy képesek vagyunk megakadályozni egy ilyen eseményt azzal, hogy 75 éve minden nap hiteles elrettentő erőt nyújtunk. És ezt továbbra is így fogjuk tenni. És akkor nem lesz támadás egyetlen NATO-szövetséges ország ellen sem.



- Jelenleg veszélyesebb helyzetben vagyunk-e, mint például az úgynevezett „kubai rakétaválság” idején?

Nagyon különböző helyzetekről beszélünk. „A kubai rakétaválság” egy nagyon akut válság volt, amely néhány hétig tartott. Amit most látunk, az egy többéves tendencia, Oroszország 2014-ben megszállta a Krímet, majd 2022-ben teljes körű háborúba lépett. Szóval szerintem nehéz összehasonlítani, ezek nagyon különböző fenyegetések.De a válaszunk mindkét esetben ugyanaz: a NATO egysége teljesen egyértelműen azt jelenti, hogy egy tagállam elleni támadás az egész szövetség válaszát fogja kiváltani. És amíg ez egyértelmű, addig nem lesz NATO-ország elleni támadás.

Mert mi vagyunk a világ legnagyobb katonai ereje, a világ katonai erejének 50%-át egyesítve. Tehát, ha arról beszélünk, hogy támadásra kerül sor (a NATO ellen), az valójában csak gyengít minket. Csak aláássa azt az üzenetet, hogy azért vagyunk itt, hogy megvédjük egymást.



- Azért kérdezem ezt, mert Putyin folyamatosan fenyeget az atomarzenáljával. Talán a kubai rakétaválsághoz képest most sokkal lassabb ütemben történnek a dolgok. De az ebbe az irányba mutató katonai retorika fokozódik.

Igen, teljes mértékben. Amit láttunk, az nem csak veszélyes retorika. A katonai erő alkalmazását egy teljes körű invázióban láttuk, a második világháború óta a legnagyobb háborúban Európában. Láttuk, hogy Oroszország katonai erőt alkalmazott Grúzia ellen. Katonai alakulatokat állomásoztatnak Moldovában. És több mint tíz éve harcolnak Ukrajna ellen. De ha másra nem is, a NATO fontosságára mindenképpen rámutat. A szövetség mindezen évek alatt sikeresen megakadályozta a szövetséges országok elleni támadásokat. És ezt továbbra is így fogjuk tenni, ha együtt maradunk, és ha beruházunk a kollektív védelmünkbe.



De hadd ismételjem meg, hogy a NATO elsődleges célja nem a háború, hanem annak megelőzése. A háború megelőzéséhez azonban erősnek és egységesnek kell lenni. És ez az, amit mi biztosítunk.