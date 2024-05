A tökéletes testű pornómodell szexi felvételeinek elkészítésében a barátja is segít - fotók

Az ausztráliai Queenslandből származó Sharna Beckman 2021-ben ismerkedett meg barátjával, Rickyvel egy éjszakai buliból hazafelé tartva. De amikor az egykori fogászati asszisztensnő elárulta, hogy mivel foglalkozik, új párja már nem volt annyira biztos a kapcsolatukban. A fiatal nő azt állítja, hogy 1.000 ausztrál dollárt (majdnem 240.000 forintot) keres tíz percenként, és a munkaidejét lényegében azzal tölti, hogy a tucatnyi online barátjával beszélget, és képeket küld nekik.

"2021-ben kezdtem a felnőtt tartalomkészítést, amivel az első héten 70 ezer fontot kerestem" - mesélte Sharna a YouTube-on a Love Don't Judge című műsornak. Az OnlyFans-tartalomkészítő és közösségi média influencer, akinek 43.700 Instagram-követője van, elismerte, hogy kezdetben nehéz volt egyensúlyt teremtenie a valódi élete és a vállalkozása között. A párja például gyakran vetette a szemére, hogy túl sok időt tölt az online barátaival.

Sharna Beckman, OnlyFans-modell

Fotó: Instagram / @sharnabackman

A munkájáról beszélve Sharna elmondta, hogy az ügyfelei főleg olyan emberek, akik szégyenlősek, ha személyes randizásról van szó, ezért inkább online beszélgetnek valakivel. A fiatal nő, aki azt állítja, hogy hat számjegyű összeget keres havonta, kifejtette: "Azt hiszem, ezeknek a férfiaknak gondot okoz a fizikai értelemben vett randizás, és idegesek lesznek, ha szemtől szemben kell szóba elegyedniük lányokkal. Az online randijaim során hangüzeneteket, leveleket és fotókat küldök, és elmesélem, hogyan telik a napom."

Habár a lány nagyon élvezi a munkáját, kifejezetten sok a gyűlölködője is, akik ribancnak nevezték. Barátja, Ricky egyébként már elfogadta, hogy mivel keresi a kenyerét, és a képek elkészítésében is közreműködik. Viszont Sharna pont a párja miatti tiszteletből határt szabott annak, hogy miket művel az online térben, az OnlyFans-oldalán. A lánynál ez a határ a fizikai kapcsolatfelvétel, mivel ahogy ő fogalmaz, nem nyújt ilyen szolgáltatást. Rickyt egyébként a legtöbb barátja óva intette Sharnától, és sajnálják is őt, amiért szerintük hagyja magát megvezetni. Ahogy azonban a kapcsolatuk haladt előre, a lány bebizonyította, hogy érdemes a bizalmára, és nem tesz semmi olyat, amivel a párját megbántaná.