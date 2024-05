Itt az oroszok nukleáris tengeralattjárója, ami mindent elpusztíthat

Az orosz–ukrán háború kitörése hamar véget vetett a hidegháború befejezését követő viszonylagos geopolitikai nyugalomnak. A háború kitörését követően elkezdődött a blokkosodás, és egyre jobban érvényesült a hidegháborús logika. A hatalmi átrendeződés és a világ teljes átrendeződése zajlik a szemünk előtt, miközben a nagyhatalmak nukleáris farkasszemet néznek egymással - írja a Magyar Nemzet.

Emiatt pedig visszatértünk a hidegháborús időkből ismert nukleáris elrettentés doktrínájához. Ez pedig ismét beindította a nukleáris fegyverkezést, főleg úgy, hogy a háború kitörését követően az Oroszországi Föderáció felfüggesztette azt a szerződést, amelyben a felek vállalták a nukleáris robbanófejeik, fegyvereik korlátozását, és melynek segítségével kölcsönösen ellenőrizhették egymás e célú létesítményeit.

Az elmúlt évek fejleményei, háborús pszichózisa, az esztelen retorika és megállíthatatlannak tűnő történések pedig egy totális nukleáris háború szélére sodorták az emberiséget, melynek konzervatív becslések szerint legkevesebb ötmilliárd ember esne áldozatul. Teljesen egyértelmű: csak vesztesei lennének a totális háborúnak.

A két vezető nukleáris hatalom, Oroszország és az Egyesült Államok egyenként annyi atomtöltettel és különböző nukleáris fegyverrel rendelkezik, amennyi örökre megváltoztathatja a ma ismert környezetünket, az emberi civilizációt.

A szilárd tények és a nukleáris képességek ismeretében teljes értelmet nyer a legendás Albert Einsteinnek tulajdonított anekdota, mely szerint nem tudni, hogy mely fegyverekkel fogják megvívni a harmadik világháborút, de a negyediket biztos, hogy botokkal és kövekkel.

Habozás nélkül bevetnék a nukleáris arzenált

Vlagyimir Putyin orosz elnök többször kijelentette, hogy abban az esetben, ha országát vagy szuverenitását megsértik, habozás nélkül alkalmazza a nukleáris arzenálját. A háborús uszító Emmanuel Macron francia elnök pedig kijelentette, hogy az oroszok ellen meg kell fontolni a nukleáris fegyverek bevetését is, az amerikai arzenálra is támaszkodva, mivel a szövetségesei nevében fogalmazott a francia elnök. Az Egyesült Államok rendelkezik az oroszok után a legnagyobb arzenállal, mely fegyvereiket és tölteteiket a magterületeiken túl a világ számos pontján állomásoztatják bevetésre készen. Az orosz arzenál az az orosz–ukrán háborút követően pedig éjjel-nappal készenlétben van, rakétáik bármikor bevetésre készen állnak. Minderről nem más, mint Vlagyimir Putyin orosz elnök nyilatkozott többször is.

Miért kockázatos ez? Mert mindösszesen kilenc országnak vannak nukleáris fegyverei, mely értelmében kilenc ember, illetve szűk köre rendelkezik ilyen, pusztító arzenál felett. Ez tehát azt jelenti, hogy egy szűk csoport dönthet az emberiség feje felett nyolcmilliárd ember kizárólagos sorsáról és életéről.

A Magyar Nemzet szerint a legváltozatosabb atomarzenállal rendelkező Oroszország és az Egyesült Államok esetében elég pusztán egy töltet felrobbantása, egy rakéta kilövése, és máris beindul a pusztító láncreakció, mely kiirtaná az emberiséget.

Az Egyesült Államok és Oroszország együttesen a világ nukleáris fegyvereinek nagyjából kilencven százalékát birtokolja, a két országnak együttesen több mint kilencezer nukleáris fegyvere van, de ez a szám több mint 11 ezerre emelkedik, ha beleszámítjuk a leszerelésre váró, de még ép robbanófejeket is, amelyek bármikor bevethetők maradnak szükség esetén.

76 év telt el a hirosimai nukleáris csapás óta, és még mindig több mint 12 ezer nukleáris robbanófej van szerte a világon, az amerikai silókban, az európai légibázisok elszigetelt zugaiban, Szibériában, sőt még az óceán mélyén is, ahol ballisztikus rakétás tengeralattjárók leselkednek lopakodó, elrettentő veszélyként.

Nukleáris tengeralattjárók és a ballisztikus rakétáik

Az atomháború során az egyik legnagyobb veszélyt a nukleáris meghajtású tengeralattjárók jelentik, melyek számos nukleáris robbanófejjel ellátható interkontinentális ballisztikus rakétát képes kilőni. Egy ilyen katonai eszköz a világ óceánjai mélyén négy hónap rejtőzködésre képes észrevétlenül. Az orosz haditengerészet rendelkezik a világ egyik legnagyobb tengeralattjáró-flottájával, amely becslések szerint 58 hajót számlál, melyből 11 nukleáris meghajtású ballisztikus rakéták kilövésére is.

A Bulava interkontinentális rakéta

A Bulava egy interkontinentális hatótávolságú, tengeralattjáróról indítható, szilárd hajtóanyagú ballisztikus rakéta, amelyet véglegesen 2013-ban állítottak szolgálatba. Ez a rakéta az Oroszországi Föderáció stratégiai nukleáris erőinek egyik központi elemét képezi. Az interkontinentális rakétákat úgy tervezték, hogy azt az ország Borey-osztályú ballisztikus rakétás tengeralattjáróira telepítsék, amelyek egyenként 12-16 rakéta befogadására képesek. A rakéta 12 méter hosszú, átmérője két méter és a súlya 36 800 kg.