Drámai kijelentés: Oroszország kész bevonulni Lengyelországba

Ha ez így megy tovább, a garantált biztonsági övezet valahol a lengyel határon lesz. Vagy már magában Lengyelországban. És ez elég veszélyes. Annál is inkább, mert a nem stratégiai nukleáris fegyverek, amelyekkel hazánk gyakorlatokat jelentett be, nagyon tág fogalom. Az ilyen fegyverek (taktikai vagy nem stratégiai), mint mindenki tudja, a Little Boy és a Fat Man teljesítményét jelentősen meghaladó nukleáris tölteteket tartalmaznak.