Újabb drámai lépés, újabb európai uniós, NATO-ország hergeli az oroszokat

Nem csitulnak a harcok Ukrajnában, de még sincs béke, közben viszont az európai országok is egyre inkább sodródnak bele a háborúba.

Újabb orosz rakétatámadás érte Odesszát, halottak is vannak

Újabb orosz rakétatámadás érte a délnyugat-ukrajnai Odesszát, hárman meghaltak, hárman pedig megsebesültek – jelentette be Hennagyij Truhanov, a város polgármestere szerdán. Oleh Kiper, Odessza megye kormányzója a Telegramon azt közölte, a sebesültek ellátása jelenleg is zajlik, hozzátéve, hogy megrongálódott a polgári infrastruktúra is. A kikötővárost hétfőn érte legutóbb légitámadás, melyben öten haltak meg.

Újabb dróntámadás

Friss hírek szerint szerda hajnalban drónok támadták meg Oroszország Rjazan és Voronyezs régióit. Tűz ütött ki a rjazani olajfinomítóban, és szemtanúk szerint a finomító elleni támadás hajnali három óra körül történt. Először zúgó hangot hallottak, majd két robbanás következett – írta meg az Ukrajinszka Pravda.

A mentőszolgálat jelenleg is dolgozik a finomítóban. Pavel Malkov, Rjazan kormányzója megerősítette a támadást, mondván, hogy állítólag egy drónt lőttek le. A tisztviselő nem közölte, hány drón érte el a finomítót.

Lettország tovább hergeli az oroszokat

A lett kormány Ukrajnának újabb katonai segélycsomagot hagyott jóvá, amely egyebek mellett rövid hatótávolságú légvédelmi fegyvereket és megfigyelő drónokat fog tartalmazni – jelentette be Evika Silina lett miniszterelnök kedden az X közösségi portálon.

A kormány most hagyta jóvá NBS MANTIS légelhárító lövegek, pilóta nélküli taktikai megfigyelőrendszerek, valamint egyéb fontos felszerelések és technikai eszközök átadását az ukrán fegyveres erők számára

- írta a kormányfő. Reményét fejezte ki, hogy a támogatás segít javítani Ukrajna légvédelmi és felderítési képességein.

Hozzátette: országa GDP-jének mintegy 0,25 százalékát fordítja évente Ukrajna támogatására. "Minden katonai szállítmánnyal megerősítjük barátságunkat az ukrán néppel az agresszor Oroszország elleni harcban, amely a legnagyobb veszélyt jelenti a békére és a biztonságra. Továbbra is támogatni fogjuk Ukrajnát kétoldalúan és szövetségeseinkkel együtt" – fogalmazott a miniszterelnök.

A múlt hét végén tett látogatást Kijevben Baiba Braze lett külügyminiszter, aki bejelentette, hogy Riga egy 215 megawattos generátort ad át Ukrajnának a főváros energiaszükségleteinek fedezésére. Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter pedig közölte, hogy Lettország Ukrajnával együtt növelni fogja a drónok gyártását az Ukrajna szükségleteinek kielégítésére létrejött nemzetközi kezdeményezés, az úgynevezett drónkoalíció keretében – emlékeztetett a belejelentés kapcsán az Ukrajinszka Pravda hírportál.

