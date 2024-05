Újabb kegyetlen támadást indítottak az oroszok, többen meghaltak

Oleh Kiper Odessza megye kormányzója a Telegramon azt közölte, a sebesültek ellátása jelenleg is zajlik, hozzátette, hogy megrongálódott a polgári infrastruktúra is.

A kikötővárost hétfőn érte legutóbb légitámadás, amibenben öten haltak meg.

Ukrán légvédelem az odesszai régióban április 24-én.

Fotó: AFP

Ahogy az Origo korábban megírta, az oroszok május végén vagy június elején hatalmas offenzívára készülnek a frontvonalon. Várhatóan a stratégiailag fontos városokat fogják először megtámadni. Harkov megtámadásában akár 40 ezer katona is részt vehet. Egy ukrán tiszt szerint semmi esélyük sem lett a támadás elhárítására a légvédelmi rendszerekhez szükséges lőszerek és rakéták nélkül.

Közben az orosz hadsereg aktívan támad a teljes ukrajnai frontvonalon, egyes irányokban taktikai sikereket ér el, az ukrán katonák több helyen visszavonultak. Az ukrán hadsereg főparancsnoka szerint április végén a teljes frontvonalon folytatódtak a heves harcok - az orosz hadsereg több irányba összpontosította erőfeszítéseit, jelentős erő- és eszközelőnyt teremtve. „A helyzet dinamikusan változik, egyes pozíciók a nap folyamán többször is gazdát cserélnek” – írta a Telegrammon. A limani irányban az orosz hadsereg Terny falu térségében, az északi irányban Belogorovka és Razdolevka térségében folytat offenzívát, de mindenütt sikertelenül. Kramatorszki irányban a legnehezebb helyzet, továbbra is Ivanovszkoje és Csasziv Jar településeknél.

Az orosz hadsereg nagy hatótávolságú fegyverekkel egy hét alatt 35 alkalommal támadta meg Ukrajnát. Az orosz védelmi minisztérium elmondása szerint hiperszonikus rakétákkal támadtak Ukrajna területén található katonai és infrastrukturális épületekre. A Honvédelmi Minisztérium közölte, hogy az orosz fegyveres erők tengeri és légi támaszpontokról indítottak csapásokat, és drónokat is használtak.

A hiperszonikus rakéták alacsonyabban és gyorsabban repülnek, mint a ballisztikus rakéták, és nehezebb őket észlelni és megsemmisíteni is. A hangsebességnél ötször gyorsabban képesek haladni. Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint a Kinzhal - oroszul a tőr - akár 12 000 km/órás sebességgel is képes repülni, és akár 2000 kilométerre lévő célpontot is képes eltalálni.

Március végén az ukránok egy újabb NASAMS légvédelmi rakétarendszert veszítettek el, miután az oroszok lebombázták azt.