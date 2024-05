Megtörtént amitől mindenki tartott, tovább eszkalálódik az ukrajnai háború

Rakétaindítás a harkovi régióban.

A DTEK energetikai vállalt sajtószolgálatának közlése szerint a főváros, Kijev fölött lelőtt rakéta roncsai megrongálták az elektromos hálózatot, és teljesen megsemmisítettek egy transzformátor-alállomást. Személyi sérülésről nem érkezett hír. Az Ukrán Biztonsági Szolgálatnál (SZBU) nyilvánosságra hozták, hogy a fegyveres erőkkel együttműködve

többnapos hadműveletet hajtottak végre az orosz csapatok ellátását biztosító logisztika megsemmisítésére az orosz megszállás alatti Krím félszigeten. Átfogó csapást mértek alállomásokra és áramellátó hálózatokra, valamint a kőolajtermék-készletekre az oroszországi Krasznodari területen.

Először az ukrán erők rakétatámadást indítottak két komp ellen, amelyek a krasznodari régióban lévő Kavkaz kikötőbe tartottak, és amelyeket az oroszok katonai logisztikára használtak. Ezután az SZBU drónjai olyan elektromos alállomásokat találtak el, amelyek közvetlenül a Krím félszigetet és a Kercsi-szorost látják el árammal, beleértve az ottani kikötőket is. Péntekre virradóra az SZBU az ukrán haditengerészettel közösen megtámadta a Kavkaz kikötőben található olajátrakó raktárt, ahol akkora tűz ütött ki, ami még műholdról is jól látható volt. Az SZBU-nál elmondták, hogy csütörtökre virradó éjjel drónjaikkal megsemmisítették Oroszországnak a Krímben elhelyezett nagy hatótávolságú, mintegy 100 millió dollár értékű radarérzékelő komplexumát is.

🔴 #SONDAKİKA



NATO, Rusya'ya bağlı Krasnodar şehrinde bulunan Kavkaz Limanı'ndaki bir petrol deposunu hava saldırıları ile imha etti



Bölgede hava saldırı sirenleri açıldı ve uçaklar geri gönderildi pic.twitter.com/GIRClsAVM1 — Savaş Atlası (@savasatlasi) May 31, 2024

Az ukrán vezérkar helyzetjelentésében megerősítette, hogy az ukrán erők Neptun rakétákkal eltalálták a Kavkaz kikötő kompátkelőjét és olajterminálját. A vezérkar közölte azt is, hogy Oroszország pénteken tüzérségi tűz alá vett határátkelőket a vele szomszédos Szumi és Csernyihiv megyékben. Zelenszkij közösségi oldalain arról adott hírt, hogy újabb 75 ukrán foglyot sikerült hazaszállítani orosz fogságból. A hadifoglyokkal való bánásmód koordinációs központja arról is beszámolt, hogy újabb 212 elesett ukrán katona holttestét szállították haza az ország orosz megszállás alatti területeiről.