Borzalmas, kegyetlen dolgot tett egy gyerekkel az óvónő

Öt hónapra rács mögé került és népharag zúdult egy óvodai dolgozóra, aki kegyetlen dolgot művelt az egyik kisgyermekkel. A biztonsági kamerák minden rögzítettek - írja a Bors Online.

Az oldal azt írja a Daily Starra hivatkozva, hogy Helen Walkert zavarta egy gyerek sírása, ezért étellel tömte be az óvodás száját. Ezután a nő egy másik gyerekre akarta fogni az ügyet, de a felvételek lebuktatták.

A nő emiatt öt hónapra börtönbe kerül.

A helyi rendőrség azt írja, hogy az óvoda többi alkalmazottja helyesen cselekedett, amikor azonnal léptek, és végig segítették a nyomozást. Az oldal megemlíti, hogy a nő korábban már egyszer bűnösnek vallotta magát gyerekbántalmazási ügyben.

2023-ban több olyan gyerekbántalmazási esetről is írtunk, ahol óvónők bántottak gyerekeket. Egy évvel ezelőtt legalább 9 óvodást megütött egy óvónő egy Csongrád-Csanád vármegyei óvodában, volt akit többször is. Mindezt azért, mert nem fogadtak szót neki. Még ennél is durvább dolgok történtek Németországban: egy óvónő állítólag arra kényszerítette a gyerekeket, hogy

időnként egy sötét szobában legyenek bezárva, továbbá arra is, hogy addig egyenek, amíg el nem hányják magukat,

majd a gyerekekkel takaríttatta fel a hányást.

Az eset nem sokkal az után történt, hogy egy amerikai óvodában két pedagógust felfüggesztettek azért, mert