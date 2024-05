Dráma Oroszországban: Putyin példátlan lépést tett

Komoly átalakítás zajlik az orosz védelmi minisztériumban. A lavinát Timur Ivanov orosz védelmi miniszter helyettes április végi letartóztatása indította, akit a hatóságok azzal vádolnak, hogy egymilliárd rubel értékben fogadott el kenőpénzeket. Ivanov után Szergej Sojgu orosz védelmi minisztert is leváltották, a helyére Andrej Belouszov korábbi miniszterelnök-helyettes és Vlagyimir Putyin gazdasági tanácsadója került, az orosz elnöki hivatalhoz közelálló informátorok szerint az orosz elnök személyes döntése okán. Most pedig egy újabb fontos személy, Jurij Kiznyecov, a védelmi minisztérium személyzeti osztályának vezetője is távozik,

Ivanovhoz hasonlóan kenőpénzek elfogadásával vádolják a hatóságok, már őrizetbe is vették, otthonában és irodájában is házkutatást tartottak.

A Meduza forrásai szerint a védelmi minisztériumban végbement komoly változások mögött személyes ellentétek állnak. Szergej Sojgu pozícióját meggyengítette a volt Wagner-vezér, Jevgenyij Prigozsin ellen folytatott hadjárat, a katonák pedig nem tisztelik, leginkább jó marketingesnek, semmint stratégának látják őt. Sojgu végét mégsem a hadseregen belüli népszerűtlensége okozta, hanem az, hogy éles konfliktusba került Szergej Csemezovval, a Rostec első emberével, aki Vlagyimir Putyin legbelsőbb köreihez tartozik. Ez a konglomerátum látja el fegyverekkel az orosz hadsereget.

A lap informátorai úgy tudják, hogy a Csemezov és Sogju közötti ellentét a színfalak mögött már egy ideje zajlott, de a Rostec-vezér akkor kezdett el aktívan Sogju ellen kampányolni, amikor a (volt) orosz védelmi miniszter a nyilvánosság előtt bírálta a Rostec-et, amely szerinte nem szállítja le a hadsereg számára szükséges mennyiségű eszközt, a legmodernebb technológiákat pedig nem adják oda az Ukrajnában harcoló egységeknek.

Sogju arra célzott, hogy amennyiben Csemezov és a Rostec tenné a dolgát, sokkal sikeresebben folyna az ukrán hadjárat. Ezt követően Sojgu a médiában szólította fel a Rostecet, hogy növeljék a gyártást és a fegyverszállítmányokat.

Csemezov ezt követően állt össze Viktor Zolotovval, az orosz nemzeti gárda egyre nagyobb hatalmú vezetőjével, aki már régóta szeretné elmozdítani Sojgut pozíciójából és az egyik bizalmasát ültetni a védelmi miniszteri székbe (a jelöltje nagy valószínűséggel Tula térség vezetője, Alexej Dzsumin lehetett, aki korábban volt védelmi miniszter helyettes is). Zolotov és Csemezov felkeresték az orosz elnököt és a védelmi minisztériumot átszövő korrupcióra hivatkozva kérhették Sojgu elmozdítását. A volt orosz védelmi miniszter azonban így is meglehetősen jól került ki a belső harcból, hiszen az orosz védelmi tanács elnöke lesz, amely egy rendkívül jelentős pozíció. Többek között ebben hivatalban tevékenykedett 15 évig Nyikolaj Patrusev, az FSZB egykori vezetője, aki Vlagyimir Putyin után az egyik legbefolyásosabb ember Oroszországban.