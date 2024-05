Kiadták a riasztást, több vármegyében felhőszakadás várható

A front és a zivatarok miatt délután a Dunántúlon viharos - 50-70 kilométer/órás - szélre számíthatunk. Néhol felhőszakadás, akár 30 millimétert meghaladó eső is eshet és jégeső is előfordulhat. Késő délutántól az ország középső és északi területein is van esély zivatarra.