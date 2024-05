Hihetetlenül veszélyes robotkutyát árulnak Amerikában

Egy meglehetősen bizarr terméket dobott piacra nemrég egy Ohio-i vállalat. Az utóbbi évek során egyre népszerűbbé váltak a robotkutyák, Kínában még akár az igazi, állatok helyét is átvehetik a családoknál. Az ilyen mesterséges intelligenciával működő kutyák iránt rajongók szerint sokkal kevesebb velük a macera, kevesebb figyelmet és törődést igényelnek, és a tartásuk is olcsóbb.

Van egy amerikai cég, amelyik egészen bizarr dologra hasznosítja ezeket a robotkutyákat: méghozzá a lángszóróinak platformjaként, és hordozóiként. Ebből jött a Thermonator ötlete, ami a Throwflame ARC lángszórójával felszerelt, fejlett robotkutya. A lángszóró lőtávolsága egészen nagy, 9 méteres. Az így felszerelt kutya számos feladatra használható, többek között erdőtüzek ellen, mezőgazdasági égetésekre, hó- és jégmentesítésre, valamint speciális effektekre. Az ára azonban meglehetősen drága, 9.420 dollárba, átszámítva mintegy 3.500.000 forintba kerül.

Az eredetileg egy évvel ezelőtt egy brutálisan népszerű YouTube-videóban bemutatott Thermonator már előrendelhető a Throwflame hivatalos weboldalán. A robotkutya különleges funkcióihoz jön még, hogy Wi-Fi és Bluetooth-kapcsolattal is rendelkezik az okostelefonon keresztüli távvezérléshez, valamint ellátták még Lidar-érzékelővel is a környezet feltérképezéséhez, az akadályok elkerüléséhez és lézeres célzáshoz, de van fedélzeti kamerája is a pontos navigációhoz.

A Throwflame által nemrégiben közzétett marketingvideóban az látszik, hogy a Thermonator havas és lombokkal borított sötét tájakon navigál, majd egyszercsak hatalmas lángcsóvát lövell ki magából, a baljóslatú aláfestő zenéhez a kommentátor J.Robert Oppenheimer híres szavait idézi: "Én vagyok a halál, világok pusztítója!"

Tény, hogy a lángszórók használata rejt magában veszélyeket, de az Egyesült Államokban nem minősülnek lőfegyvernek, a büntetőjogi törvények továbbra is vonatkozhatnak a használatukra. Marylandben engedélyhez kötött a birtoklásuk és a használatuk, Kaliforniában a lövő hatótávolságukra van szigorú szabály, ez nem haladhatja meg a három métert. A Throwflame már bejelentette, hogy a kaliforniai előírásoknak való megfelelés érdekében kisebb fúvókákkal ellátott lángszórókat fog készíteni.