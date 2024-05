Milliókat képes megölni az orosz Sátán II, a Földön nincs olyan pont, ahová ne érne el

A nagyhatalmak közötti nukleáris kardcsörtetés egyre intenzívebb, ahogy egyre hosszabb ideje tart az orosz-ukrán háború, ahogy egyre csak nő az ukránok vesztesége. A háború jelen állása miatt erősödnek azok a hangok, melyek szerint az oroszokkal szemben be kellene vetni a nukleáris fegyvert. Többek között erről nyilatkozott a napokban Emmanuel Macron francia elnök, de a lengyel elnök is atomfegyverek telepítését kérte az országába. Ez azonban egy olyan láncreakciót indítana be, mely a civilizáció végét jelentené – írja cikkében a Magyar Nemzet.

Vágólapra másolva!

A háborús pszichózis megállíthatatlanul terjed, ugyanis az Ukrajnába NATO-csapatokat küldeni akaró Emmanuel Macron francia elnök nemrég tulajdonképpen kijelentette, hogy készen áll bevetni a nukleáris arzenálját, és erre biztatta az atomfegyverekkel rendelkező szövetségeseit is – számol be minderről a Magyar Nemzet. Oroszország elképesztő pusztításra képes a nukleáris arzenáljával Fotó: Orosz védelmi minisztérium / AFP Amellett vagyok, hogy megnyissuk a vitát, amelynek ki kell terjednie a rakétavédelemre, a nagy hatótávolságú rakétákra, a nukleáris fegyverekre azoknak, akiknek van ilyenjük, vagy akiknek amerikai nukleáris fegyverek vannak a földjükön. Tegyünk le mindent az asztalra, és nézzük meg, mi véd meg minket igazán hitelesen – mondta a 300 atomtöltettel rendelkező Emmanuel Macron a francia sajtónak adott interjúban. Macron, francia elnökhöz csatlakozva egyre többen akarják a nukleáris fegyverek bevetését is, mivel az oroszokat konvencionális módon nem tudták kivéreztetni a szankciókkal és egyéb büntetőintézkedésekkel. Mindez egyre közelebb hozza az emberiség számára a végítélet napját, hiszen az első nukleáris fegyver bevetése esetén hirtelen több ezer rakéta sorakozna és borítaná be az égboltot, elhozva az emberiség totális lemészárlását előidéző nukleáris holokausztot. A hidegháború után ez a szcenárió feledésbe merült, azonban a meggondolatlan és őrült retorika ismét előtérbe hozta ennek a lehetőségét. Nem számít, hogy ki lő először A nagyhatalmak nukleáris doktrínája értelmében nem igazán számít az, hogy melyik ország nyomja meg az indítógombot, ugyanis amikor az egyik fél nukleáris rakétákat indít, a másik fél észleli azokat, majd pedig visszalő, mielőtt becsapódnának a másik fél által kilőtt nukleáris tölteteket hordozó rakéták. Ezzel pedig kialakul az emberiség létét fenyegető totális atomháború, majd pedig az utána következő nukleáris tél, ami feltételezések szerint teljes egészében ellehetetleníti a maradék emberiség jövőjét is. A norvég partok mellől elindított első amerikai rakéták 10 perc alatt elérik Oroszország területét míg a Kanadától északra lévő orosz rakéták néhány perc múlva eléri az Egyesült Államok teljes területét. A NATO-szövetség kollektív védelmére vonatkozó 5. cikkely miatt Oroszország megelőző csapásokat mér az atomhatalom Nagy-Britanniára és Franciaországra. Mindeközben a britek és a franciák is csapásokat mérnek Oroszországra, mely eredményeként több száz, akár több ezer interkontinentális ballisztikus rakétát lőnek ki egymásra az országok. Becslések szerint a konfliktus első néhány órájában több mint 90 millió halott és sebesült lenne. Pusztító terrorbuborék, mészároló lökéshullámok Amikor a kilőtt több száz, több ezer rakéta földet ér, akkor egyenként a nukleáris fegyver felrobbanásakor a Napnál is forróbb gázbuborék keletkezik, ami olyan forró, hogy kilométereken belül minden azonnal égni kezd. A terrorbuborék gyorsan kitágul, kitölti az eget a célpont felett, és pusztító lökéshullámot hoz létre, ami a legtöbb ember halálát és az élőlények pusztulását okozza. Az így keletkező tűzvihar mindent és mindenkit felemészt a Földön, valósággal a pokol a Föld felszínére „költözik”.

Elképesztő forgatókönyv tárul a szemünk elé

Fotó: Anadolu via AFP / Anadolu via AFP/2024 Anadolu A robbanás után egy hatalmas gombafelhő emelkedik a letarolt, égő vidék fölé. Az ezt követő órákban pedig egy sokkal pusztítóbb és mérgezőbb felhő alakul ki, mivel a városokat, erdőket, mezőket és egyéb dolgokat felégető tűz annyi levegőt hevít fel, hogy az saját mikroklímát és szélrendszert hoz létre. A feláramlás miatt egy hatalmas füstviharfelhő jön létre, mely a kormot a sztratoszférába szállítja. Azonban ez a felhő a hatalmas tűz miatt olyan magasra tud érni, hogy egyszerűen nincs időjárás, ami eltávolítaná a kormot a légkörből, így az évekig a levegőben maradhat, ami pedig több száz atombomba esetén korom feketeségbe borítaná az egész bolygót, ami hosszú évekig így maradna. A következő napokban és hetekben a korom elkezdi betakarni a Földet a nagy magasságokban, elnyeli a fényt a föld felett, és megakadályozza, hogy a napfény elérje a Földet. RS–28 Szarmat, a Sátán II Ha kitörne egy mindent elpusztító atomháború, akkor az oroszok, ahogy Vlagyimir Putyin elnök többszöri nyilatkozta, bevetné a mindent elsöprő atomarzenálját. Ennek a legfélelmetesebb eleme az elvileg levadászhatatlan RS–28 Szarmat, vagyis a Sátán II-es interkontinentális ballisztikus rakéta. A Sátán II egy olyan interkontinentális ballisztikus rakéta, amely 25 500 km/h maximális sebességével, több mint 200 tonnás tömegével a világ legnagyobb, legnehezebb és leggyorsabb silóalapú fegyverrendszere, melynek még a silója is kibír több nukleáris csapást is. Az elképesztő pusztításra alkalmas fegyvert az oroszok hivatalosan 2023-ban állították hadrendbe.

A Sátán II silóba helyezése Fotó: Orosz védelmi minisztérium A Sátán II fejlesztése 2009-ben kezdődött, és Vlagyimir Putyin orosz elnök 2018 márciusában mutatta be. Az első repülési tesztre 2020 februárjában került sor, majd a gyártását 2021 februárjában kezdték meg. Ezt követően bejelentették, hogy 46 Sátán II-t fognak gyártani. 2022. december 21-én az orosz védelmi minisztérium és Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentette az RS–28 Szarmat interkontinentális ballisztikus rakéta hadrendbe állítását az Orosz Stratégiai Rakétaerőknél. Az oroszok állítása szerint az Egyesült Államok az elkövetkezendő 40 évben nem lesz képes olyan légvédelmi elhárítórendszert létrehozni, amely képes lenne hatékonyan elfogni és semlegesíteni a Sátán II-t. A rakéta becsült hatótávolsága 18 ezer km, indítótömege 208,1 tonna, a körkörös hibavalószínűsége mindösszesen 500 méter. A rakéta 35,5 méter hosszú, átmérője három méter. A hasznos teher több mint 10 tonna, amely tartalmazhat 10-15 robbanófejet, 16 kisebb robbanófejet és egyéb siklórepülőt vagy drónokat is hordozhat. A hiperszonikus siklójármű a hagyományos ballisztikus rakétáktól abban különbözik, hogy képes manőverezni és alacsonyabb magasságban működni. A manőverezőképesség és a nagy sebesség kombinációja jelentős kihívást jelent a hagyományos rakétavédelem számára. A rakéta bármilyen területen képes közlekedni, és az Északi-sarktól a Déli-sarkig képes repülni. Nagy teljesítményű nukleáris töltetek széles skáláját hordozza, és fel van szerelve egy aktív védelmi rendszerrel, amelyet úgy terveztek, hogy az ellenfél által kilőtt elhárító rakétákat vagy fegyvereket semlegesítse. A nukleáris robbanófejek, amit hordozhat, egyenként 750 kilotonnától 1,2 megatonnáig terjedő hatóerőjűek lehetnek. Az alábbi grafikonon jól látható az, hogy 18000 kilométeres hatótávolságával gyakorlatilag nincs olyan pont a Földön amit ne érne el az Északi-sarktól a Déli-sarkig. A fegyvert úgy tervezték, hogy az összes elhárítórendszert kijátssza, tehát a semlegesítésére kevés esély mutatkozik, ezért biztos a totális pusztítás a hatóövezetében, a robbanás epicentrumában. Grafika: Magyar Nemzet A Sátán II jól látható módon az alábbi városokat az elővárosaikkal együtt a földdel tenné egyenlővé. New York esetében (ahogy bármely más város esetében is) 34 kilométeres körzetben fejtené ki pusztító hatását, ez pedig több millió halottat jelentene. A szél és az időjárási viszonyoktól függően ez több tízmillió embert is jelenthet. További milliók pedig a sugárzástól és a nukleáris csapás egyéb következményeitől szenvednének. Grafika: Magyar Nemzet Viszonyításképpen Budapest közigazgatási területe 525 négyzetkilométer. A magyar fővárost gyakorlatilag a földdel tenné egyenlővé, minden romos és kiégett lenne, a pusztítót sugárzás pedig rendkívül gyorsan szétterjedne ezen az övezeten túl is. A városközpontban történő robbanás esetén pedig 54 négyzetkilométeres hatósugárban a Nap melegénél forróbb epicentrum mindent megolvasztana és elégetne. A sugárzás és a robbanás a szlovák határig, Esztergomig, Vácig terjedne. Grafika: Magyar Nemzet