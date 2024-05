Játszadozott áldozatai holttestével a kolumbiai sorozatgyilkos

A férfi miután 1978-ban kiszabadult a börtönből, Peruba utazott, ahol fiatal lányokat rabolt el, akiket megerőszakolt, majd végzett velük. A kislányok eltűnése egy helyi férfiakból álló csoportnak is feltűnt, akik tudták, hogy López a pedofil sorozatgyilkos, ezért elkapták a férfit, majd kínozni kezdték, de egy amerikai misszionárius nő éppen arra járt és meggyőzte a bandát, hogy engedjék el Lópezt. A nő megígérte a a férfiaknak, hogy elviszi a gyilkost a rendőrsége, de végül a nő megsajnálta Pedrót és az ecuadori határhoz vitte, ahol elengedte.

Ecuadorban folytatta, amit Peruban elkezdett. A rendőrségnek ugyan feltűnt, hogy sok fiatal lány tűnik el, de azt gondolták, hogy egy gyerekkereskedő bűnbanda áll az eltűnések mögött.

Mikor 1980-ban, egy hatalmas árvíz felszínre hozta 4 kislány maradványait, akkor az ecuadori hatóságok rájöttek, hogy nem egy bandával, hanem egy sorozatgyilkossal van dolguk.

Nem sokkal később Lópezt elkapták, amikor megpróbált elrabolni egy kislányt, de a férfi nem működött együtt a rendőrséggel, ezért a hatóságok egy szokatlan módszert alkalmaztak, hogy szóra bírják a pedofilt.

A sorozatgyilkos részletesen beszámolt arról, hogyan ölte meg az ártatlan kislányokat

Fotó: Murderpedia

López cellájába egy beépített ügynököt küldtek, aki azt mondta neki, hogy őt is szexuális erőszakért zárták be. A férfi elhitte, hogy a cellatársa bűnöző, ezért beszámolt neki arról, hogy milyen szörnyűségeket tett.

Elmesélte, mióta elkezdett gyilkolni, nagyjából 350 kislányt ölt meg és mindig ugyanazzal a módszerrel csalta őket magához. Az utcákat járta, majd azoknak a lányoknak, akik tetszettek neki ajándékot ígért és egy előzőleg kiásott sírhoz vitte a 9-12 éves gyerekeket. A sírokban általában már feküdtek holttestek, mikor a férfi odavitte újabb áldozatát. Ott a kislányokat az ölébe vette és úgy tett, mintha az övéi lennének, majd fojtogatni kezdte őket.

López azt is elmondta a beépített ügynöknek, hogy áldozataival 5-15 perc alatt végzett. Az is előfordult, hogy nem tudta elsőre megölni a lányokat, ezért mindig meggyőződött arról, hogy biztosan meghaltak-e. Egy tükörrel nézte, hogy lélegeznek-e még. Amikor nem sikerült megfojtania őket, akkor felvágta a csuklójukat, vagy elvágta a nyakukat és végig nézte, ahogy elvéreznek. Pedro gyilkolási szokásai közé tartozott az is, hogy mindig nappal ölt. Látni akarta az áldozatai szemeit, ahogy azok fátyolossá vállnak. Ráadásul a pedofilt felizgatta a kislányok haldoklása. Ezért közvetlenül a haláluk előtt megerőszakolta a lányokat.

A férfi a szörnyű gyerekkora és a rengeteg gyilkosság miatt kezdett megőrülni.

Gyakran játszott a gyerekek holttestével. Azt gondolta a holttestek a barátai, ezért beszélt hozzájuk és teapartikat tartott velük. Amikor pedig rájuk unt, keresett egy újabb áldozatot.

A nyomozók a férfi beszámolója után, nem hitték el, hogy a sorozatgyilkosnak valóban több száz áldozata lenne. Ekkor azonban López beleegyezett, hogy elvezeti a rendőröket a sírokhoz. Mikor a hatóságok oda értek, akkor a sorozatgyilkos egy tömegsírt mutatott a rendőröknek, amiben 53 kislány holttestére bukkantak. Ezután nem vonták kétsége, hogy a férfi valójában egy brutális gyilkos.