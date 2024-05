A szépségkirálynő-gyilkos több gyönyörű modellt ölt meg

1984 februárjában Christopher Wilder belekezdett a hetekig tartó, és az Egyesült Államokat átszelő gyilkosságsorozatába, megkínzott, megerőszakolt és meggyilkolt legalább nyolc szép és fiatalt lányt, akik egytől egyik mind feltörekvő modellek voltak. De már előtte is gyilkolt és kínzott, ám korai bűncselekményeit mind megúszta kisebb dorgálásokkal. Később a rémtetteit a filmipar is felkapta, és egy túlélő visszaemlékezései alapján leforgatták a horrorfilmbe illő hetek történéseit.

Christopher Wilder

Fotó: FBI körözési fotó / FBI körözési fotó

A kisgyerek Wilder halálközeli élményei

Christopher Wilder 1945. március 13-án született Sydney-ben, katonaszülők gyerekeként, apja amerikai tengerésztiszt volt, anyja ausztrál katona. A szüléskor fellépett oxigénhiány miatt olyan súlyos volt az állapota, hogy egy pap fel is adta rá az utolsó kenetet, az orvosoknak azonban sikerült megmenteniük az életét. Nem telt el sok idő, amikor ismét megérintette őt a halál szele: kétéves korában ugyanis majdnem belefulladt a családi úszómedencébe, négyévesen pedig egy görcsroham következtében került ismét halálközeli állapotba.

Hamar a bűn útjára lépett

Az első komolyabb bűntény, amit feljegyeztek Wilderről az volt, amikor 17 évesen Sydney-ben egy strandon megerőszakolt egy tizenhárom éves kislányt. Ezzel már a rendőrség figyelmét is felhívta magára. Wilder a bíróság előtt elismerte bűnösségét, ez pedig nagy szerepet játszott abban, hogy megúszta egy év próbaidővel, de arra kötelezték, hogy rendszeresen járjon pszichoterápiára, ahol

elektrosokk kezelést is kapott, ami inspirálhatta a későbbi kínzási módszerei során.

A férfi 1968-ban megházasodott, de a házasság rekordgyorsan, mindössze nyolc nappal később véget is ért, mert a felesége rájött, hogy a férfi szexuálisan aberrált - több fotót is megtalált a lakásukban, amiken olyan lányok szerepeltek, akik az ő fürdőruháit viselték. Az asszony a rendőrségen azt is állította, hogy férje megpróbálta megölni őt. Wilder a válása után az Egyesült Államokba költözött.

Christopher Wilderből David Pearce, avagy egy sorozatgyilkos születése

A férfi a floridai Boynton Beach egyik előkelő lakónegyedében élte mindennapjait, több sikeres – például ingatlanközvetítéssel, villanyszereléssel és építőiparral foglalkozó – vállalkozása révén pedig az élete külső szemlélőként irigylésre méltónak tűnhetett. Vett egy Porschét, egy motorcsónakot és egy luxuslakást is. A később a filmekben is bemutatott módszereit az 1970-es években dolgozta ki:

kiszemelt áldozatainak David Pearce néven mutatkozott be, és azt mondta nekik, hogy profi fotós, megnyerő stílusával pedig szinte mindig sikerült elhitetnie a naiv, modellkarrierről ábrándozó lányokkal, hogy az ő segítségével el tudják indítani a divat- vagy akár a filmipari karrierjüket is.

A személyes találkozások alkalmával azonban már szó sem volt portfóliókról és álomszerződésekről. Wilder a reménykedő fiatal nőket brutálisan megerőszakolta. Döbbenetes módon mindezeket a tetteket röhejesen kis büntetésekkel sikerült megúsznia, ez pedig felbátorította őt a folytatásra. 1972-ben például feljelentette őt egy középiskolás lány, mert állítása szerint Wilder megpróbálta őt orális szexre kényszeríteni. A férfi a bíróságon nem is próbálta eltitkolni, hogy

önkielégítés közben gyakran fantáziál fiatal nők megerőszakolásáról.

A per során több orvos is kivizsgálta őt, majd büntetésként csak pszichoterápiás kezelést javasoltak a számára.

Három évvel később, 1975-ben egy floridai bevásárlóközpontban kiszúrt magának egy diáklányt, akinek - David Pearce álnéven - divatfotózást ajánlott. A lány nemet mondott, amit Wilder nem viselt jól, ezért követte áldozatát a közeli parkolóig, ahol elkapta, begyógyszerezte, majd megerőszakolta. A lány feljelentette őt, a rendőrség pedig letartóztatta. Wilder a tárgyalásán arra hivatkozott, hogy az ominózus napon furcsa emlékezetkiesések gyötörték. Végül vádalkut kötött és újfent megúszta próbaidővel, valamint terápiával.

Ausztráliában sem tétlenkedett, de szülei kimentették a pácból

1982-ben tért vissza Ausztráliába, ahol folytatta aberrált és gyilkos ámokfutását. Még csak alig pár hete volt a szülőhazájában, amikor

elrabolt két 15 éves lányt, és arra kényszerítette őket, hogy meztelenül pózoljanak neki, majd megkötözte őket és föléjük állva maszturbált.

A lányokat később szabadon engedte, akik azon nyomban el is mentek a rendőrségre, és Wildert emberrablás és szexuális erőszak vádjával letartóztatták. Szülei azonban kifizették az óvadékot, és így Wilder szabadon távozhatott, és azonnal visszatért az Egyesült Államokba, ahol két évig szinte csak az autóversenyzésnek élt, habár nem ért el kiemelkedő eredményeket benne. Eközben azonban 1983-ban elrabolt egy 10 és egy 12 éves lányt, és arra kényszerítette őket, hogy orálisan elégítsék ki, miközben pisztolyt tartott a fejükhöz. A férfi ezt a bűncselekményt is megúszta bármiféle büntetés nélkül.