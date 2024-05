Szijjártó Péter: Józan észre alapozott együttműködésre van szükség

Kiemelte, hogy Magyarországnak ezzel kapcsolatban rendkívül rossz tapasztalatai vannak, ezért abban érdekelt, hogy a következő időszakot inkább az összeköttetések határozzák meg a tömbösödés helyett.

Szeretném, ha törölhetnénk a politikai szótárunkból az olyan kifejezéseket, mint a 'szétválasztás' és a 'kockázatmentesítés', és azt szeretném, ha a politikai vezetők nem lehetetlenítenék el a civilizált kelet-nyugati együttműködést és az egységes és tisztességes világgazdasági-világkereskedelmi rendszert

- szögezte le. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a józan észnek és a racionalitásnak felül kell kerekednie a dogmatikus és ideologikus megközelítéseken.

Ennek kapcsán pedig üdvözölte, hogy a világ üzleti vezetői továbbra sem veszítették el a józan eszüket, és ezáltal

még mindig lehetséges a visszatérés a tisztességes globális gazdasági együttműködéshez.

Úgy vélte, hogy Magyarország kiváló példa ebből a szempontból, mert a három nagy német autógyártó mellett a három legnagyobb kínai elektromosakkumulátor-gyártó is jelen van már, és rendkívül szoros közöttük az együttműködés, az ellátási lánc gyakorlatilag nullára csökkent. Példaként említette a paksi atomerőmű bővítését is, ahol az orosz fővállalkozó mellett amerikai, német és francia cégek is dolgoznak a helyszínen.

Ez számomra azt jelenti, hogy a politikai nyilatkozatokkal szemben a valóságban és a hétköznapi üzleti életben továbbra is lehetséges a tiszteletre és bizalomra épülő globális együttműködés

- fogalmazott, hozzátéve, hogy ez nagyon jó hír. A miniszter végezetül üdvözölte, hogy az OECD az egyik utolsó olyan nemzetközi szervezet, amely még mindig a józanságot képviseli. Aláhúzta: a főtitkár nem hagyta, hogy az OECD működését túlpolitizálják, és remélhetőleg a jövőben is ellen tud tartani az erre irányuló erőfeszítéseknek.