Nagyon nehéz helyzetben van Európa. A háború és az arra adott válaszok nyomán elnehezül az együttműködés a kontinens keleti és nyugati fele között, a mi célunk azonban az, hogy a szankciók által nem sújtott területeken fejlesszük az együttműködést Belarusszal is Ezért indulunk most Minszkbe a gazdasági vegyesbizottság ülésére és ezért jön velünk 24 magyar vállalat vezetője is.