Moszkvában a mai nap folyamán ünnepelték meg a "győzelem napját", vagyis a második világháborús győzelmet a náci Németország ellen. Ezen alkalomból Vlagyimir Putyin elnök is beszédet mondott, de katonai díszfelvonulást is tartottak, valamint számos hadeszközt is felvonultattak az orosz főváros szívében.

