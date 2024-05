Ezt a gyönyörű nőt elképesztően rászedte egy csaló a Tinderen

A férfi ezután nyomtalanul eltűnt az életéből. Natalie elmondta, hogy már az elejétől kezdve

rengeteg figyelmeztető jelet vett észre a férfival kapcsolatban, amelyeket komolyan kellett volna vennie. A férfi ugyanis azt állította magáról, hogy német, de egyáltalán nem volt németes akcentusa, és még a saját kutyáinak a nevét is összekeverte. Ráadásul a profilképei sem voltak valódiak, az internetről szedte le, majd töltötte fel őket.

Ami a pénzét illeti, Natalie megtesz minden tőle telhetőt, hogy visszaszerezze. Nem volt ugyanis semmi egyéb félretett pénze, ami volt, a nagyapjától örökölt.

Fotó: Northfoto

Ahogy egy korábbi cikkünkben megírtuk, egyre több a kriptovalutás csaló társkereső oldalakon Amerikában, akik megismerkednek a kiszemelt áldozattal, esetleg randira hívják, majd rábeszélik a nyereségesnek tűnő befektetésre, miközben kicsalják az összes pénzüket.

Hasonlóan járt például idén egy Miamiban élő férfi is, aki megismerkedett egy gyönyörű nővel, aki szintén a kriptovalutának köszönhetően kiforgatta őt az összes vagyonából. Ebben az esetben is ok volt a figyelmeztető jel: a nő egy olyan cég vezetőjének adta ki magt, amelyhez valójában köze nem volt, és amikor a férfi videochat hívást kezdeményezett vele, a nő nem igazán hasonlított ahhoz, aki a profilképn szerepelt. A férfi azonban azt gondolta, hogy mindez csupán a filtereknek köszönhető.

Egy amerikai lelkész pedig követőit vette rá, hogy fektessenek kriptovalutába, végül milliárdokkal károsította megőket.

Forrás: Mirror