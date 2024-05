Csecsemőt dobott az út szélére egy autótolvaj, miután ellopta a kocsit Új-Zélandon - videó

A rendőrséget Új-Zéland északi szigetének egyik bevásárlóközpontjához hívták, miután pénteken bejelentést kaptak egy lopott járműről.

Egy ezüstszínű Peugeot kombi tulajdonosa éppen csak kiszállt az autóból, amikor egy férfi beugrott, és elhajtott a csecsemővel a hátsó ülésen.

A biztonsági kamerák felvételein látható, amint egy férfi kiszáll a mozgó autóból, és kihúzza a csecsemőt a hátsó ülésről.

Ezután az úton hagyta a gyermeket, majd visszaült a volán mögé, és elhajtott. A csecsemőt később sértetlenül találták meg.

Egy autótolvaj egy csecsemőt dobott az út szélére, miután ellopta a kocsit Új-Zélandon.

Fotó: @MailOnline / X

A Peugeot-t a szomszédos New Plymouthban találták meg hétfő reggel. A rendőrség azt állítja, hogy az autóval a hétvégén bejárták Taranakit, a Waitarát és New Plymouthot is. A sofőr egyik társát később őrizetbe vették.

A rendőrség még mindig keresi az autótolvajt.

Gyerekkel együtt próbálta ellopni az autót egy tolvaj Kaliforniában is tavaly. Egy ételkiszállító cég egyik futárjának autóját próbálta meg ellopni egy férfi. Az autóban egy kisgyerek is tartózkodott és csak a szerencsének köszönhető, hogy nem történt tragédia az esetből. A gyanúsított annyira meglepődött a helyzettől, hogy kiugrott a terepjáróból és elhajtott, azonban nem húzta be a kéziféket és az autó a kislánnyal együtt egy falnak csapódott.

2022-ben a Kids and Car Safety nonprofit szervezet szerint az USA-ban 264 olyan esetet dokumentáltak, amikor magéra hagyott gyermekkel együtt loptak el autókat.

Korábban arról is írtunk, hogy a XX. kerületi Mikszáth Kálman utcában, mialatt kiszállt a Suzuki vezetője a kocsiból, egy ismeretlen tolvaj beugrott az autóba, és elhajtott a benne ülő négyéves kislánnyal együtt.

Egy hatéves kislánnyal együtt loptak el egy autót Jánoshalmán is. A rabló végül megkegyelmezett a gyereknek: néhány utcával odébb kirakta az autóból.