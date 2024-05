Újra tombol a halálos vírus Afrikában, kiadták a riasztást

Január óta összesen 4500 feltételezett majomhimlős megbetegedést és 300 halálesetet regisztráltak a hatóságok, ami az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint háromszorosa az előző év azonos időszakában feljegyzett számnak.

Az országban nemrég egészségügyi vészhelyzetet hirdettek a járvány újbóli kitörése miatt.

Kamituga bányavárosában október és január között növekedett a majomhimlő miatt kórházába került emberek száma, amely a járvány újabb variánsának megjelenésére utal. A bányavárosban élő emberek nem érintkeznek a betegséget természetes úton hordozó majmokkal.

A majomhimlő új fertőzési fázisába léptünk

- jelentette be az új variáns megjelenéséről írt tanulmány Kongói Nemzeti Orvosbiológiai Kutatóintézetben dolgozó szerzője.

A majomhimlő kórokozója a nyálkahártyán és felületi hámsérüléseken át juthat be a szervezetbe

Hozzátette, hogy a megfertőződöttek halálozási aránya a korábbi járványhoz mérten alacsonyabb.

A WHO a majomhimlőről ezen a héten kiadott jelentésében arról számolt be, hogy a betegség új variánsának megjelenése új tesztelési stratégia bevezetését teszi szükségessé a mutációk kimutatásához.

A WHO 2022 novemberében erősítette meg először a majomhimlő nemi úton való terjedését Kongóban. A veszélyhelyzetet 2022. július 23-án hirdette ki a szervezet, miután hirtelen több országban is kimutatták az addig csupán néhány afrikai országban ismert betegséget.

Korábban arról is írtunk, hogy az Egyesült Államok Betegség-ellenőrzési és Megelőzési Központja (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) szerint a majomhimlőt állati köztes gazda útján 2003-ban hurcolták be Amerikába, de a betegség egészen 2022-ig gyakorlatilag ismeretlen maradt Észak-Amerikában és Európában is.

Az első amerikai páciens, Julian Glenn 2003-ban kapta meg a fertőzést

Az emberek megfertőződhetnek harapástól, marástól, fertőzött állat nyers húsának fogyasztásától vagy fertőzött emberrel való testi érintkezéstől is. Sajnos már attól is el lehet kapni a majomhimlőt, ha valaki vírussal szennyezett ruhával, ágyneművel vagy törülközővel érintkezik, valamint szexuális úton is meg lehet fertőződni.

Bár Nyugaton védőoltásokkal és orvosi kezelésekkel sikerült megfékezni a majomhimlő terjedését, Kongóban ezek a lehetőségek nem adottak. Az ország egészségügyi minisztere a magas kockázatú tartományokban engedélyezte a majomhimlő elleni védőoltásokat, és jelenleg az adományozó országokkal, köztük Japánnal folytatnak tárgyalásokat a vakcinák beszerzéséről.

Majomhimlőteszt

Amint elegendő mennyiségű oltóanyag áll rendelkezésre, a járványra adott válaszlépések részeként végrehajtják az oltásokat

- ígérte Kacita Osako, a majomhimlő megfékezésére létrehozott kongói bizottság koordinátora.

Korábban arról is írtunk, hogy egy beteg egy berlini melegorgián kapta el a majomhimlőt. Utána az egyik partnere szólt neki, hogy majomhimlős, és hogy nézesse meg magát ő is.

Sebastian Köhn történetét is megírtuk, aki a Soros György nevéhez köthető Nyílt Társadalom Alapítvány (OSF) egyik részlegének az igazgatója. Köhn maga mesélte el, hogy még 2022. június 24-én, a New York-i Pride alkalmával több férfival is létesített szexuális kapcsolatot, ennek következtében pedig majomhimlőt és gonorrhoeát kapott.

A majomhimlő 2022 májusában Magyarországon is megjelent.

