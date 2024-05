Gyereke előtt gyilkolta meg az anyát a férje

Április 16-án délelőtt valaki felhívta a rendőrséget, hogy Spring Valley-ban betörtek egy családi házba. A rendőrök feltörték a bejárati ajtót, majd a házban egy 9 éves kisfiút találtak és egy nőt, a fején sérüléssel, akin hiába kezdték meg a szakszerű újraélesztés a rendőrök a mentők kiérkezéséig, olyan súlyosak voltak a sérülései, hogy már nem lehetett megmenteni az életét.

A People magazin szerint a nő húga, Allison azt vallotta a rendőrségnek, hogy egy Zoom-meetingen vettek részt munka ügyben, mikor az nő eltűnt pár percre, majd nem csatlakozott vissza a konferencia hívásba. Ashley utoljára azt mondta:

Hé, várj egy percet, valaki be akar törni a lakásba.

Miután a nő nem tért vissza a hívásba, egy munkatársa felhívta az édesanyját, aki azonnal jelentette a történteket a hatóságoknak. Az anya csak annyit tudott mondani másik lányának, hogy érzi, Ashley elment.

Nem sokkal később megtalálták a férj holttestét is egy autóban a közeli tengerparton. A rendőrség jelenleg is nyomoz, de minden ellene szól. Többek között az is, hogy, a pár válófélben volt, amit a férfi nem tudott feldolgozni. A jelenlegi adatok szerint, miután a közös gyerekük előtt végzett a nővel, öngyilkos lett.

51 évvel ezelőtt Kelenföldön egy idős férfi késelte halálra feleségét, majd magával is megpróbált végezni. A panelszomszédok rohantak éjjel a kerületi rendőrségre, hogy szóljanak az ügyeletes rendőröknek, valami borzalmas dolog történik épp. Mire kiértek a hatóságok, az asszony már vérbe fagyva hevert az ágyon, a férfi azonban túlélte az öngyilkossági kísérletet.

Nem rég Oklahomában irtotta ki egy férfi a családját, majd magával is végzett. Az oklahomai rendőrség szerint egy vita fajult tettlegességig, a férj többször belelőtt feleségébe, majd végigment az egész családon, végül maga ellen fordította a fegyvert. A helyiek szerint, ha jobban odafigyelnek a gyerekekre, megelőzhető lett volna a tragédia.

Karcagon 2021-ben öltek meg egy 24 éves nőt, akinek a holttestét egy autó csomagtartójába tették, majd a Dunába dobták. A gyilkos először tagadta, majd beismerte a gyilkosságot, és azt állította a hajdani ValóVilág-sztár, VV Fanni gyilkosát akarta utánozni, mivel az ő holttestének eltűnése is megnehezítette a nyomozók munkáját.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116 123 ingyenes lelki elsősegély-számot, vagy keresse fel a suicidprevencio.hu weboldalt!

Forrás: People