Komoly támadás alatt a békepárti politikusok

Már csak rövid idő van hátra a június 9-i választásokig, de egy biztos: a valaha volt egyik legfontosabb európai választás előtt állunk, amelyen Európa sorsa hosszútávon eldől

- mondta Deák Dániel legújabb elemzésében.

Egy hete Robert Fico békepárti szlovák kormányfőt fegyveres támadás érte és életveszélyes állapotban szállították kórházba. Az elkövető nemrég egy Robert Fico elleni tüntetésen egyebek mellett azt kiabálta, hogy „Éljen Ukrajna!”, indítékként pedig azt jelölte meg, hogy nem értett egyet a kormány politikájával – mondta Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője hozzátette: a szlovák kormányfő békepárti álláspontja miatt hajthatták végre a merényletet, amelynek rendkívül súlyos üzenete van, a békepárti politikusok ugyanis nem érezhetik magukat biztonságban. Ennek előjele volt, hogy pár héttel ezelőtt Brüsszelben be akarták tiltani azt a békepárti konferenciát, amelyen Orbán Viktor is felszólalt.

Mindez annak az eredménye, hogy elképesztő uszítás és hergelés zajlik a békepárti álláspont ellen egész Európában, a háborúpárti globalista elit ugyanis ebben érdekelt.

Ennek lecsapódása az is, hogy a balliberális internetes portálok alatt a felbőszített követők a Robert Ficot ért támadás után rögtön Orbán Viktor elleni merényletről kezdtek el fantáziálni – mondta Deák Dániel.

Beszélt arról is, sokszor jelenik meg értetlenkedőnek tűnő vélemény a balliberális oldalon azzal kapcsolatban, hogy vajon miért a háború és béke kérdését emelte középpontba a kormányoldal a mostani választási kampányban. Úgy tesznek, mintha nem tudnák. A válasz ugyanis egyértelmű az elemző szerint: június 9-én európai választás lesz, amelyen Európa hosszútávú sorsáról dönthetünk. A mostani legfontosabb kérdés pedig nem más, mint a háború és béke kérdése. Európa vagy változtat a mostani irányon és szakít a háborús hergeléssel vagy tovább halad az eddigi úton, ami akár a harmadik világháborúba is torkollhat.

Magyarország világos békepárti álláspontot képvisel a háború kitörése óta,

ugyanakkor csak akkor válhat végre többségivé az álláspontunk Európában, ha a mostani választáson a békepárti erők sikeresen szerepelnek – fogalmazott. Természetesen ezt tudják a globalista politikai körök is, akik igyekeznek bagatellizálni ezt a kérdést és úgy tenni, mintha másról szólna ez a mostani választás. Magyar Péter is ezt a taktikát választotta – hangsúlyozta. Emlékeztetett: több kampányeseményen is arról beszélt, hogy szerinte ma Magyarországon mindenki békepárti, a kormányoldal kampánya indokolatlan. Ezek szerint Magyar Péter szerint Gyurcsányék és a baloldal is békepárti. Békepártiak azok, akik a fegyverek és a katonák küldéséért kampányolnak évek óta. Természetesen mindannyian tudjuk, hogy ez nem igaz, Magyar Péter mégis ezzel kampányol. Hasonlít mindez arra, mint amit a migrációs válság során is láttunk a balliberális politikusok kommunikációjában: a bevándorlást álproblémának tartották, azt mondták, senki sem akar kötelező betelepítési kvótákat, azt csak a Fidesz találta ki. Ahogyan akkor, úgy most is világos a céljuk, vagyis elterelni a figyelmet a választás valódi tétjéről és úgy tenni, mintha sem a bevándorlás, sem a háború ügye nem lenne fontos.

Hiába állítja tehát Magyar Péter, hogy ő békepárti, ez csak egy kommunikációs terelés, a mögötte álló politikai és gazdasági körök valójában egyértelműen abban érdekeltek, hogy a magyar békepárti álláspont meggyengüljön.

Ezért próbálnak terelni és bagatellizálni – mondta. Kiemelte: a jelek szerint a legújabb globalista projekt a korábbiakhoz hasonlóan kudarcot fog vallani. Magyar Péter megjelenése ugyanis egyértelműen a balliberális oldalt osztotta tovább, míg a Fidesz táborát nem érintette. Az agresszív politikus feltűnése inkább összezárta a jobboldalt, új lendületet adott a Fidesz politikai közösségének. Hasonló volt a helyzet Márki-Zay Péter esetében is, aki feltűnésével először riadalmat keltett a jobboldali táborban, majd a 2021. október 23-i Békemenet lendületet adott és 2022-ben jött a kétharmados fideszes győzelem. Most is hasonlóra számít az elemző, a június 1-jei Békemenet világosan megmutathatja majd, hogy a többség a békepárti oldalon van, míg a legújabb baloldali próbálkozás csupán a már eddig is a baloldalon lévő szavazótábort osztotta újra – zárta a videóelemzését - írta a xxiszazadintezet.hu.