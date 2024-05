Véres nadrágban fogták el a politikust, aki meggyilkolta a gyönyörű sztriptíztáncosnőt

Az 58 éves, volt amerikai önkormányzati képviselőre, James McNealre azután csaptak a rendőrök, hogy a férfi sztriptíztáncosnő barátnőjére, Liliya Guyvoronsky-ra holtan találtak a saját ágyában.

A férfit véres futónadrágjában tartóztatták le, majd bilincselték meg a háza előtt, Seattle déli részén, a 4620 A Orchard Street-en. A gyanú szerint a férfi meggyilkolta szerelmét, aki 38 évvel volt fiatalabb a politikusnál. A nő állítólag korábban azt mondta a barátainak, hogy nagyon szeretne megszabadulni a mérgező kapcsolatától.

A rendőrség az esettel kapcsolatban azt nyilatkozta, hogy McNeal nadrágja azért volt véres, mert állítólag megpróbált öngyilkos lenni, úgy, hogy felvágta az ereit.

Majd miután megvágta magát, felhívta az ügyvédjét, aki aztán kapcsolatba lépett a hatóságokkal. A rendőrök kutatómunkájának eredményeképpen egyre több hátborzongató részlet derült ki az eset kapcsán. Guyvoronsky élettelen testére meztelenül találtak rá a saját ágyában, és alaposabb vizsgálat után több sérülést is találtak rajta, ami erőszakos küzdelemre utal. A nyakán, a homlokán és az állkapcsa alatt lévő sérülésekből a halottkém megállapította, hogy megfojtották. A lakásban több helyen is vérfoltokra bukkantak, és ahogy fentebb írtuk, maga a vélelmezett tettes is véres volt. A helyszínen egy kézzel írott üzenetet is találtak a nyomozók, ami további hátborzongató fordulatot hozott. Ennek utolsó sora például arra kért valakit, hogy "ne lépjen kapcsolatba James-szel". Ebből pedig azt a következtetést vonták le, hogy Guyvoronsky kétségbeesett próbálkozása, hogy megszakítsa a kapcsolatot élettársával, tragikus kudarcba fulladt.

McNeal nyolc évig volt városi tanácsos. Politikai karrierje előtt 27 évig az építőiparban dolgozott, többek között saját vállalkozása volt. Ezen időszak alatt adófizetési kötelezettség elmulasztása miatt eljárás indult ellene.

McNeal bűntetett előéletű, először 1986-ban ítélték el, amikor azt állította, hogy a rendőrség évekig zaklatta őt bőrszíne miatt.

Forrás: Daily Star