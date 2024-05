Nagyon közel a világháború: a britek fegyvereket küldtek Zelenszkijnek

Orbán Viktor arról is beszélt, a kontinens két felén eltérők a háborús tapasztalatok;

Közép-Európa minden háborún rajtavesztett, Nyugat-Európa minden háborún nyert, ha szenvedések árán is, de győztesen került ki a konfliktusból. A mi történelmi tapasztalatunk a háborúval kapcsolatban az, hogy azon csak rajta lehet veszteni

– fogalmazott Orbán Viktor, úgy összegezve álláspontját, „minél közelebb vagy a háborús területhez, annál nagyobb árat fizetsz".

A miniszterelnök arról beszélt: a fegyveres konfliktusból való kimaradáshoz mindenképpen bátorságra és nemzeti egységre van szükség, hiszen a belpolitikájában megosztott állam vezetőjének nagyon nehéz kívül tartania az országát a háborúból.

Úgy érzem, a magyarok 80-90 százaléka a béke mellett van

– fogalmazott a miniszterelnök, megjegyezve, „egy ország életösztöneiből fakadó legerősebb életigényét kell képviselnem".

Orbán Viktor annak a véleményének adott hangot: a háborúpárti baloldal is tudja, hogy a háború rosszabb, mint a béke, „ott arról van szó, hogy fizetik őket".

Hangsúlyozta: egész Európában és most még Amerikában is háborúpártiak a kormányok; ezért akarnak kormányváltást Magyarországon, „hogy egy háborús kormányt hozzanak létre Magyarországon, egy háborúpárti kormányt hozzanak létre".

Az EP-választások tétje, hogy hány voksot kapnak a háború- és hány voksot a békepárti erők

– mondta.

A kormányfő úgy fogalmazott: valójában a tét a háború. Nem a jobb- és baloldalt, ideológiát kell nézni, még csak nem is a pártokat, hanem azt, hogy a megválasztott képviselők hogyan viszonyulnak a háborúhoz – fejtette ki.

Borítókép: Harkivi családi ház romjai között tűzoltók 2024. május 3-án, miután az orosz hadsereg irányított légibombákkal támadta a kelet-ukrajnai várost. MTI/AP/Jevhen Tyitov