Putyin kínai látogatása az orosz elnök első hivatalos látogatása lesz az újraválasztását követően, ennek pedig mindig jelzésértéke van, vagyis Moszkva számára kulcsfontosságú lehet a Pekinggel való kapcsolatok elmélyítése.

A két elnök megbeszéléseket folytat majd több kulcsfontosságú területet is érintve, beleértve azon területek meghatározását is, ahol Kína és Oroszország stratégiai partnerségben tud együttműködni. Emellett Putyin és Hszi Csin-ping eszmecserét folytatnak majd a legégetőbb geopolitikai és vallási kérdésekről, így minden bizonnyal az orosz-ukrán háborúról is. Borítékolható, hogy a két elnök megvitatja majd a kínai békejavaslatot is, amit egyébként Moszkva támogat, az ukránok viszont nem.

Putyin emellett az orosz-kínai diplomáciai kapcsolatok 75. évfordulója alkalmából rendezett gálavacsorán is részt vesz majd, illetve Harbin városába is ellátogat, ahol a 8. kínai-orosz expót, valamint a 4. orosz-kínai regionális együttműködési fórumot is tartják.

Hszi Csin-ping nemrég Magyarországon tett történelmi látogatást feleségével és magas rangú kínai kormánytagokkal és Orbán Viktor miniszterelnökkel közösen adtak ki sajtónyilatkozatot. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pedig bejelentette, hogy a világ legnagyobb elektromosautó-gyártója, a BYD, Szegeden építi meg első európai gyárát. Magyarország és Kína összességében 18 fontos megállapodást írt alá, ezekről ITT olvashat részletesebben.