Volodimir Zelenszkij filmproducer és színész 2019 májusában 73 százalékos fölénnyel győzte le ellenfelét, a 2014-től hatalomban lévő Petro Porosenko államfőt. A fiatal Zelenszkij akkor átláthatóságot, a mindent átszövő korrupció megszüntetését, valamint a kelet-ukrajnai béke megteremtését ígérte.

Volodimir Zelenszkij

Fotó: AFP/Ukrainian Presidential Press Service

Annak érdekében, hogy hőseink ne haljanak meg, mindenre készen állok. Nem félek a népszerűtlen intézkedések meghozatalától, és készen állok elveszteni a saját népszerűségemet is. És, ha szükség lesz rá, akkor kész leszek elveszteni az elnökséget is, csak, hogy béke legyen”

– mondta még öt éve Volodimir Zelenszkij.

A választási sikert a színészből lett politikus az ország keleti és déli régiójában élő, többnyire orosz ajkú ukrán polgárok szavazatainak is köszönhette. Később azonban már többször tett úgy, mintha nem értene oroszul, és parlamenti többségével maga is hozzájárult a kisebbségi nyelvhasználat visszaszorításához, saját anyanyelve betiltásához. Népszerűsége, három évvel a megválasztása után, az orosz–ukrán háború kitörése előtt a padlón volt, amikor betiltott több ellenzéki sajtóorgánumot, köztük a legnézettebb ukrán televíziókat is. Ezt követte az ellenzéki, oroszbarátnak kikiáltott pártok megszüntetése is - írja a Ripost.

Zelenszkij a háború alatt kezdte el visszanyerni népszerűségét, ami egy darabig szárnyalt, de mostanra ismét hanyatlik. Az ukránok jelentős része ugyanis nem elégedett a háborúval elért eredményekkel.

Nem támogatom Zelenszkijt, akinek a politikája az ukrán nép ellen irányul. Az alkotmány őrének kellene lennie, és nem megsértőjének. Távozzon a hivatalából!”

– mondta egy férfi.

Volodimir Zelenszkijnek jövő kedden jár le a mandátuma, Ukrajnában a hadiállapotra hivatkozva azonban nem tartanak választásokat. Emiatt többen is úgy vélik: az országnak május 21-e után illegitim vezetése lesz.

Az ukrán alkotmányban nem szerepel olyan cikkely, amely szerint ne kellene elnökválasztást tartani bizonyos cikluson belül. Ez a ciklus pedig az alkotmánybíróság szerint öt év. Külföldről majd meg fogják kérdezni: ki maga Volodimir Zelenszkij? Milyen joga van önnek nemzetközi szerződéseket aláírni?”

– tette fel a kérdést Igor Moszijcsuk volt ukrán képviselő.