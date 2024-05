Több ezren voltak a washingtoni magyar nagykövetség nyílt napján

Az eseményen kulturális programokat és gasztronómiai bemutatót tartottak, valamint Magyarországról szóló információk, turisztikai ajánlatok is elérhetők voltak, miközben a gyerekek számára mesefilmvetítést és kézműves foglalkozást szerveztek.

Schmitt Pál Péter ideiglenes ügyvivő elmondta, hogy a magyar nemzeti identitás megerősítése jegyében szervezett eseménynek az évben kiemelt láthatóságot biztosít, hogy Magyarország rövidesen átveszi az EU Tanácsának soros elnökségét.

Megállapította, a programok is azt tükrözik, hogy Magyarország az erős nemzetek Európájában hisz. A diplomata hangsúlyozta, hogy idei európai parlamenti választásokra tekintettel az eseményre látogató, az Egyesült Államokban élő magyar állampolgárok számára külön információs pontot létesítettek, ahol a nagykövetség munkatársai a szavazás rendjéről és menetéről adtak tájékoztatást.

A nyílt napon felléptek az amerikai fővárosban működő művészeti együttesek, így a Szikra Banda, a Tisza Táncegyüttes és a Magnólia Zenekar.

Több táncegyüttes is fellépett Fotó: Facebook / Embassy of Hungary in Washington DC

Bemutatkozott a magyar diaszpóra több szervezete, köztük a Kossuth Alapítvány, az Amerikai Magyar Koalíció, a washingtoni Magyar Iskola és a HuGo mobil közösségi alkalmazás, amelynek segítségével az Egyesült Államokban található magyar vonatkozású helyszínek oszthatók meg és kereshetők fel.

A hivatalos összesítés szerint a magyar nagykövetségre látogatók száma megközelítette a háromezret.

Az EU Nyílt Nap az amerikai főváros hagyományos programja, amelyet minden évben az Európa Naphoz, május 9-hez legközelebb eső szombaton rendeznek.

A nyílt napok kifejezetten fontosak a kint élő magyar közösségeknek, ugyanis ár 2011-ben is tartottak hasonlót.

Ekkor kolbász, néptánc és porcelán is volt a washingtoni magyar követség nyílt napján, ahol a városban élők megismerkedhettek a magyar kultúrával. Az egyik látogató szerint nagyon fontosak az ilyen rendezvények, mert emlékeztetik az amerikaiakat, hogy ők is részei a világnak. Egy másik szerint az sem mellékes, hogy így a fiatalok megismerhetik egy-egy ország gazdag kultúráját. A Shortcut to Europe az EU tagországainak és delegációinak közös akciója volt, amely lehetőséget nyújtott huszonhét tagországnak, hogy bemutassa kultúráját a látogatóknak.