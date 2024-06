A Z generáció tagjainak már szerdán kezdődik a hétvége

A Z generáció és elődeik, az ezredfordulósok körében a megkérdezettek kétharmada (66 százalék) szerint a hétfő és a kedd a spórolás, a korán lefekvés, valamint a testmozgás és az egészséges táplálkozás jegyében telik. A hét közepére azonban már javában tombolnak, 24 százalékuk pedig úgy véli, hogy a csak péntek és szombat esti bulik már idejétmúltak.

Eközben 22 százalék szerint a szerda a legtökéletesebb nap a randizásra. 78 százalékuk ért egyet azzal az állítással, hogy

a szerda a szerelmesek összebújása mellett az akciók napja is,

amikor a legolcsóbb a mozijegy, a kocsmákban pedig ilyenkor vannak az egyet fizet kettőt kap ajánlatok is. A Just Eat napja is a szerda, amikor több száz élelmiszer-kedvencre adnak 50 százalékos kedvezményt.

Egy szakember elmondta, hogy "Legyen szó spontán hétközi vásárlásról, vagy alapvető fontosságú élelmiszerbevásárlásról - a szerdai féláras élelmiszer-ajánlatunkkal még könnyebbé tesszük az emberek számára, hogy kielégítsék hétközi szükségleteiket.

A Just Eat online ételkiszállítási platform által a 2.000 fős 18-40 éves korosztály körében végzett felmérésben a válaszadók negyede panaszkodott arra, hogy a hét közepére megunja a csomagolt ebédet, és új ételeket szeretne kipróbálni, 80 százalékuk pedig elismerte, hogy a spontán bevásárlások és a listák feldobják a szerdai napjukat.

Tizenkilenc százalékuk a hét közepén tapasztalható lehangoltságot arra fordítja, hogy kalandvágyból kísérletezik a konyhában.

A hét közepén 40 százalékuk intézi el a hétvégi élelmiszervásárlást, 39 százalékuk az akciós termékeket kutatja fel, 37 százalékuk a háztartási cikkeiket tölti fel.

A britek szerint a szerda esti ünnepléshez és a felviduláshoz 42 százalékuk szerint egy jó tábla csokoládé, 39 százalékuk szerint egy torta, 27 százalékuk szerint egy tökéletesen elkészített steak, 24 százalékuk szerint egy koktélparti, 21 százalékuk szerint virágok, 19 százalékuk szerint egy finom sajttál a tökéletes megoldás.

