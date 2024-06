Alapjogokért Központ: Trump mielőbb lezárhatja az ukrajnai háborút

Az amerikai elnökválasztásban tegnap éjjel új fejezet kezdődött a két jelölt markánsan különböző teljesítménye miatt, a demokraták bázisában pánikhangulat uralkodik Joe Biden vártnál is gyengébb szereplése után - hangzott el az Alapjogokért Központ We win, they lose eseményén.

„Kritikus pillanatokat tapasztalhatunk az amerikai elnökválasztás hajrájában. Az eddig kiélezett versenyben a tegnap esti elnökjelölti vita során egyértelműen Donald Trump, volt elnök kerekedett felül, miközben a demokraták bázisában pánikhangulat uralkodik Joe Biden vártnál is gyengébb szereplése miatt” – emelte ki Ernyei Magor, az Alapjogokért Központ nemzetközi igazgatója a Központ We win, they lose eseményén. A rendezvény vendége a nagymúltú Heritage Foundation vezető kutatója, Anthony Kim volt, akivel Ernyei Magor a közelgő amerikai elnökválasztásról, illetve a magyar-amerikai kapcsolatok előmozdításáról beszélgetett. Kim szerint az amerikai elnökválasztásban tegnap éjjel új fejezet kezdődött a két jelölt markánsan különböző teljesítménye miatt, merthogy „még a CNN statisztikái szerint is a tegnapi vitát Trump meggyőzően, 67%-kal nyerte meg.” Kiemelte ugyanakkor, hogy korai az ünneplés, a következő öt hónap sorsdöntő lehet a választásokon. Ernyei és Kim egyetértettek abban, hogy a következő időszakban a szakpolitikákra érdemes koncentrálni, amelyek terén igen sok tekintetben egyetértés mutatkozik a magyar kormány, illetve az esetleges republikánus adminisztráció álláspontja között. Arra a kérdésre, hogy mit várhat Közép-Európa és Magyarország egy republikánus adminisztrációtól, Kim azt válaszolta, hogy „jobb kommunikációt és párbeszédet, valamint az Ukrajnában dúló háború mielőbbi lezárását.” A Heritage vezető kutatója szerint krízis uralkodik az amerikai határon, és a jelenlegi helyzet már nem a bevándorlási, hanem határvédelmi kérdés. Ernyei kiemelte, mekkora jelentősége van a konzervatív erők globális együttműködésének, melyre jó példa a magyarországi CPAC, ugyanakkor még magasabb szintre kell emelni az összefogást. Kim vélekedése az, hogy hazánknak stratégiai szerepe van a konzervatív erők egyesítésében és hídként szolgálhat Közép-Európa és az USA közötti kapcsolatok fejlesztésében.

