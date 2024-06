Legalább 15 halálos áldozata van az Indiát és Bangladest sújtó földcsuszamlásoknak

Hőség Indiában.

Fotó: Arun Sankar/AFP/Getty Images

Indiában a hőmérséklet több helyen is 45 fok fölé emelkedett már május közepén is. A múlt hónapban az Ázsia-szerte tapasztalt szélsőséges időjárás komoly nehézségeket okozott, több környező országban is sokan meghaltak a hőség miatt, iskolákat zártak be.