Szennyezett saláta miatt szedi áldozatait egy halálos fertőzés Angliában

Az áldozat májusban halt meg E. coli-járványban, de voltak más egyéb alapbetegségei is - közölte az ügynökség.

Egy másik ember is - akinek szintén voltak más alapbetegségei is - megfertőződött és a fertőzést követő 28 napon belül meghalt - írja a Food Safety News.

Az ügynökség szerint

az E. coli-járványt mindkét esetben feltehetően egyes szupermarketek szendvicseiben található salátalevelek okozták.

Az eddig bejelentett esetek mindegyikénél június 4-e előtt jelentkeztek a tünetek, azonban a bejelentett esetek száma mostanra csökkent. Több élelmiszergyártó elővigyázatosságból levette egyes termékeit a polcokról.

Darren Whitby, a helyi Élelmiszer Szabványügyi Hivatal felelős vezetője elmondta:

A hónap elején megerősítettük, hogy több szendvicsgyártó elővigyázatosságból kivont és visszahívott különböző szendvicseket.

Hozzátette, a munka folytatódik, hogy intézkedéseket lehessen hozni a megismétlődés megelőzésére.

Június 25-ig 275 E. coli okozta megbetegedést regisztráltak az Egyesült Királyságban.

A Sky News szerint eddig 182 esetet Angliában, 58-at Skóciában, 31-et Walesben és négyet Észak-Írországban jegyeztek fel. Az utóbbi esetek feltehetően Angliában fertőződtek meg. A járvány kitörése óta legalább 122 embert vettek fel kórházba kezelésre. Az érintettek teljes száma még emelkedhet, mivel a betegektől származó minták egy részét még nem vizsgálták meg - írja a BBC.