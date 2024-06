Pusztító árvíz söpört végig Indián, többen meghaltak - fotó

Bár az esőzés az utóbbi két napban alábbhagyott, és az árvízhelyzet is javult kissé, a szélsőséges időjárási körülmények az állam 11 kerületében mintegy 200 ezer embert érintettek már - áll az állam katasztrófavédelmi hatóságának közleményében.

A Bangladesben már két hónapja tartó áradásokat milliók szenvedték meg. Fotó: NurPhoto via AFP/Ahmed Salahuddin

Asszámban több mint 12 ezer lakosnak kellett elhagynia otthonát, és a hatóságok szerint júliusra újabb árhullámok várhatók a térségben az India és Banglades közötti Kushijara folyón.

Az India északkeleti részén és a szomszédos Bangladesben már két hónapja tartó áradásokat milliók szenvedték meg, és a meteorológiai szolgálatok előrejelzése szerint a helyzet súlyosabbra is fordulhat. Bangladesben a folyók vízállása jelenleg alacsonyabb, az Indiából érkező vízmennyiség csökkent az illetékesek közlése szerint.

Legkevesebb 37 ember lelte halálát és több ezer embert kellett evakuálni. Fotó: NurPhoto via AFP/Diptendu Dutta

Ahogy az Origo is beszámolt róla, a heves monszun esőzések földcsuszamlásokat idéztek elő Bangladesben és Indiában, többen meghaltak és milliók hagyták el otthonaikat. A katasztrófa a legutóbbi a Dél-Ázsiában és világszerte a szélsőséges időjárás által kiváltott katasztrófák sorában: a heves esőzések és hőhullámok sok ember halálát okozták és humanitárius válságot idéztek elő az elmúlt hónapokban.

A világ egyik felét hőség, a másikat apokaliptikus esőzések sújtják és Salvadorban is többen meghaltak. Arról is írtunk néhány napja, hogy negyvenfokos hőmérsékletet jeleznek előre a meteorológusok Olaszországban is, Magyarországon pedig hőség, felhőszakadás és jégeső is lesz a héten.