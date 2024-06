Gyilkos baktériummal fertőződött meg egy nő a Balti-tengeren

Vízmintákban idén először fedeztek fel vibriót a tengerparton – ezek különösen veszélyesek a nyílt sebesülteknél, súlyos esetekben akár halálhoz is vezethetnek.

A rostocki Állami Egészségügyi és Szociális Hivatal (Lagus) pénteken jelentette be, hogy habár még csak alig tört be a kánikula és a strandolás lehetősége, máris hírt kaptak az idei nyár első fertőzéséről. A hatóságok most közzétették az úgynevezett gyilkos baktériumokra vonatkozó legfontosabb információkat.

Az egészségügyi osztály szerint egy Mecklenburg-Pomerániából származó nő nemrégiben megfertőződött a baktériummal. "Egy nyílt sebbel rendelkező nő a Balti-tenger partján sétált, és annak vize így érintkezésbe került a sebbel" - áll a közleményben. „Az 55 éves nő krónikus betegségben szenved. A nagyon gyorsan felismert fertőzést azóta már ambulánsan kezelik.”

A kép csak illusztráció

Fotó: Shutterstock/Copyright (c) 2023 Maerry/Shutterstock. No use without permission. / Shutterstock/Copyright (c) 2023 Maerry/Shutterstock. No use without permission.

A fürdőszezon végéig a Balti-tengerben, a boddeni vizekben és az Achterwasserben 20 Celsius fokos vízhőmérséklettől számítani lehet a vibriók számának növekedésére.

A Balti-tengerben élő vibriók (Vibrio vulnificus) a fürdés során a bőrfelszíni és mély bőrsérüléseken keresztül juthatnak be a szervezetbe, és ritka esetekben súlyos sebfertőzést, sőt halálos kimenetelű vérmérgezést is okozhatnak. A fertőzött tenger gyümölcseinek fogyasztása is vezethet azonban fertőzéshez.

A sebfertőzés mellett a kezdeti tünetek között szerepelhet hányinger, hasmenés, láz és hidegrázás. A kezeléshez antibiotikumokat használnak. Mecklenburg-Elő-Pomerániában tavaly összesen öt, 2022-ben pedig tíz esetről érkezett jelentés.

Jövő szerdától a fürdőszezon végéig az egészségügyi hatóság heti jelentést fog közzétenni és tájékoztatást nyújtani a vibriók előfordulásáról. Ennek érdekében 500 fürdőhelyről rendszeresen vesznek vízmintákat, amelyeket laboratóriumban elemeznek.

Az Origo elárulta, hogy melyik a világ jelenlegi legjobbnak tartott strandja. A Seychelle-szigeteken található Anse Source d'Argentot a világ legfestőibb strandjának tartják az ide látogatók, akiket leginkább a kristálytiszta víz és ragyogó fehér homok varázsolt el. A strand szokatlan geológiájának köszönhetőek a hatalmas sziklák és a festői öblök is. Mindeközben persze hihetetlenül kék víz vesz körül mindent. A strandot kiemelkedő szépsége miatt szeretik a fotósok, filmesek és a turisták is – így a világ egyik legtöbbet fotózott helyszíne is egyben.