Leütötték a három hónapos csecsemőre pedofil megjegyzést tevő baloldali „humoristát” - videó

Meglepő esetről számolt be nemrég a Marca portál. Mint írták, előadás közben váratlanul megtámadtak egy spanyol humoristát. Jaime Caravaca – aki rendszeres fellépője a „La Resistencia” nevű madridi klubnak – előadásai gyakran telt házzal mennek, és a közösségi médiában is aktív. Ráadásul sokszor „radikális” poénokkal szórakoztatja közönségét. Most is ez történt – írta a Mandiner.

Caravaca ezúttal Alberto Pugilatónál, egy fiatal apukánál húzta ki a gyufát. Pugilato háromhónapos fiáról posztolt egy képet „Büszkeség és öröm” címmel. Caravaca a fotó alá azt kommentelte: Pugilato úgysem akadályozhatja meg, hogy „fia meleg legyen és fekete férfiakkal háljon”.

Az apuka ezen úgy felbőszült, hogy mikor a humorista a színpadra lépett,

felsétált hozzá, és lekevert neki egy nagy pofont.

„Pedofil megjegyzéseket mertél tenni a háromhónapos kisfiamra te szemét?! Na, gyere, mondd a szemembe is” – üvöltözte Pugilato, akit végül pár másik néző tessékelt le a színpadról.

Sajnálom, sajnálom, én csak egy apa vagyok, aki megvédi a gyermekét!”

– folytatta Pugilato, hangsúlyozva, hogy aki szexuális megjegyzéseket tesz háromhónapos gyermekére, annak számolnia kell a következményekkel. Majd ezt követően ismét hatalmas pofont adott a humoristának, aki szó szerint a sarokba szorult. A rendőrség kiérkezése után Pugilatót nem tartóztatták le, mivel Caravaca úgy döntött, hogy nem tesz feljelentést.

A politikai különbségek is növelhették a feszültséget

A Daily Mail az eset kapcsán azt is megjegyezte a két férfi között jelentős politikai nézetkülönbségek is vannak, ami tovább növelhette a feszültséget. Pugilato szélsőjobboldali nézeteket vall, gyakran posztol bevándorlás- és LMBTQ-ellenes tartalmakat, nemrégiben például egy videót, amelyben szivárványos zászlót égetnek. Caravaca ezzel szemben baloldali, lelkes LMBTQ-aktivista, aki provokatív humoráról ismert – írták.